拒檢逃逸害汐止警薛定岳喪命 法官重判12年

男子王耀德騎車違規，不服新北市汐止警員薛定岳攔查，騎車逃逸時與薛員機車擦撞，薛警摔車後傷重死亡。基隆地院今日審結，將王依妨害公眾往來安全致人於死罪判刑10年，肇事逃逸罪判刑2年6月，應執行有期徒刑12年。

判決指出，王耀德今年8月28日下午4點多，無駕照且剛施用愷他命毒品，騎機車在新北市汐止區忠孝東路、秀峰路口違規紅燈左轉。薛警發覺後攔查，王一路在人車公眾往來頻繁道路超速蛇行、闖越紅燈及逆向行駛，致生道路往來公共危險。

警員騎機車沿新台五路追到基隆市七堵區新台五路二段與福三街T字路口時，因王超速行駛，薛無法預期王機車行向及行駛速度等因素，警用機車右側撞擊到王機車左側，人車失去平衡倒地並往前滑行，頭部撞及前方路口分隔島，傷重死亡。

王明知其因危險駕駛肇事，致薛人車倒地受傷，未停車查看被害人傷勢並協助送醫，反而加速騎乘機車逃離現場。警員策動王投案，偵詢後送辦，檢察官偵結起訴。

法官指出，王無駕照，且在人車公眾往來頻繁道路有超速蛇行、闖越紅燈及逆向行駛行為，危險駕駛行為與薛死亡具有因果關係，妨害公眾往來安全致死罪犯行明確。肇事後未停留現場照護被害人，亦未報警處理釐清肇事責任，逕自離開車禍現場，另犯肇事逃逸致死罪。