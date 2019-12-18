南州鄉長一審被判當選無效 黃盈裕：一定上訴

屏東縣南州鄉長黃盈裕因涉賄選，經屏東地檢署及對手提起民事當選無效之訴，屏東地院今天一審判決當選無效，黃盈裕表示一定上訴到底，但一切平常心待之。

無黨籍的黃盈裕去年經激烈競爭成功連任南州鄉長，未料卻因涉賄選被屏東地檢署及對手周聖諭雙雙提起民事當選無效之訴。