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南州鄉長一審被判當選無效 黃盈裕：一定上訴

2019-12-18 16:56聯合報 記者翁禎霞／屏東縣即時報導

屏東縣南州鄉長黃盈裕因涉賄選，經屏東地檢署及對手提起民事當選無效之訴，屏東地院今天一審判決當選無效，黃盈裕表示一定上訴到底，但一切平常心待之。

無黨籍的黃盈裕去年經激烈競爭成功連任南州鄉長，未料卻因涉賄選被屏東地檢署及對手周聖諭雙雙提起民事當選無效之訴。

屏東地檢署去年對3名涉賄鄉鎮長提起當選無效之訴，分別為崁頂鄉長林光華、南州鄉長黃盈裕及恆春鎮長盧玉棟，目前三人一審均被判當選無效。另有來義鄉長竇望義被競爭對手提起當選無效之訴，經二審判決定讞，已被解職，即將進行鄉長補選。

屏東縣南州鄉長黃盈裕。圖／取自南州鄉公所網站
屏東縣南州鄉長黃盈裕。圖／取自南州鄉公所網站
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當選無效屏東縣賄選

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