雲林2議員入監執行 李建志高喊：政治迫害

雲林縣議員李建志、翁水上投資經營環保公司，未依規定處理廢棄物汙泥，李建志被判8年、翁水上2年2月徒刑確定，並發布防逃機制。今天下午兩人發監執行，眾多支持者前來相送，台中立委候選人林佳新也來聲援，李建志高喊「政治迫害」，指控未收到判決書就強行要他入獄。

雲林地檢署主任檢察官江金星說明，依刑事訴訟法456條，檢察官於必要時，得於裁判法院送交卷宗前執行，此案已由最高法院駁回二審確定，所以只需依今年5月間二審的「判決書節本」即可，不必等收到判決書才可執行。

最高法院指出，李建志經營富仕得環保公司，領有乙級一般事業廢棄物處理許可證，雲林縣議會秘書長張耀文、議員翁水上則為該公司股東。民國100年間，李建志明知一般事業廢棄物，應經合法固化處理才能外運出廠，但為節省成本，未經固化處理就把廢棄物汙泥，交由他人外運違法傾倒、掩埋在雲林縣、彰化縣等多處土地。

案經當訴人上訴，最高法院於本月11日駁回，今天下午兩位議員發監執行，翁水上在眾多親友相送下先行報到執行，隨後李建志也在上百名親友團陪同下，向地檢署執行科報到，議會「民意政團」成員王又民、許留賓等議員也到場聲援，為防意外，警方也派出警力戒護。

李建志入監前向群眾說，他雖「進去」但未來的服務不變。話鋒一轉，指控司法不公、政治迫害，他表示，他都沒收到判決書，1名檢察官去找他，就要他今天來執行，上周才判決，連判決書都沒有，就要他入獄，這不是迫害，什麼是迫害。