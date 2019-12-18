監院約詢法官唐玥 劍青檢改砲轟陳師孟違憲

針對監察委員陳師孟要約詢判決前總統馬英九洩密案無罪法官唐玥，劍青檢改今天發表聲明指出，強烈抗議陳師孟違憲的行為，恫嚇干預司法，劍青檢改對此感到極度憂心與憤怒。

劍青檢改指出，陳師孟濫用監察權，侵害司法核心領域，也就是調查法官與檢察官心證認定，等於是違憲行為，該會曾在陳師孟就任監委前，已公開籲請陳師孟務必謹守憲法權力分立分際，然如又見陳師孟罔顧輿論反彈、踩踏憲法紅線之舉措，劍青檢改深表遺憾，並強烈抗議。

劍青檢改指出指出，依憲法第77條、90條規定，司法院與監察院同屬憲法機關，各有其憲法上職權，無高低之分，監察院固得糾舉、彈劾職務上違法、濫權之公務員，但司法審判卻是法院的核心執掌權限。

若個別監察委員假借「糾舉、彈劾公務員職務上違法」之名，公然介入法院對司法個案之心證判斷，無異使監察院成為「第四審」之太上終極法院。司法獨立是民主基石，監察院並非「第四審」，過去已經定讞之案件，如要翻案，應循法律所賦予的再審或非常上訴程序。

何況，憲法第80條明文規定，法官須超出黨派以外，依據法律獨立審判，不受任何干涉。法官法明文規定，適用法律之見解，不得據為法官個案評鑑之事由，裁判所揭示之見解是否正確，固可受人民公評，但心證的形成與法律見解是裁判權的核心，是憲法及法律對法官獨立審判的要求。

劍青檢改曾對陳師孟公然濫權表達嚴重關切，憂心陳師孟動輒以調查法官認事用法的心證為由，約詢承辦法官，不僅是毫無節制的濫行擴張監察權，違背憲法權力分立的要求，更嚴重的是，爾後一旦有裁判結果不合於某黨籍總統所任命監察委員之意，該監委即可透過手中之監察權，恫嚇性地介入、影響或變更法院之決定，或對案件審理中的承辦法官形塑寒蟬、壓迫效應。

一旦遇敏感政治案件、或是監委個人「關心」之案，監察權即成為特定人士、政黨利益介入司法之最佳利器，這將是對我國司法獨立的最大傷害。

劍青檢改砲轟，該會的憂慮，竟在陳師孟手中一一實現，本次對於馬英九所涉案件，竟赤裸裸地再度在國人面前濫使監察權，公然施以約談手段，恫嚇全國法官，如此侵害司法獨立、藐視憲法界限之惡行，表達強烈抗議。