影／七期博奕業者狠撈200億賭金 聘私校生每月爽領15萬

台中市陳姓男子接受金主委託，在西屯區朝福路的新建商辦大樓成立軟體設計公司，並在人力銀行等網站以每月15萬元的高薪召聘工程師，實際上是替客戶設計、管理、維護賭博網站，並將伺服器架設在美國躲避查緝，檢警在半年前接獲情資後，派警員喬裝潛入蒐證，12日持搜索票抓人，帶回陳等涉案29人，清查出賭金達48億人民幣，全案依賭博罪移送後，檢方命陳依5萬元交保。

刑事局電偵大隊第二隊調查，沒有資訊工程背景的陳姓男子（55歲）疑接受金主委託，在西屯區朝富的新建商辦大樓，成立軟體設計公司，暗地為客戶提供設計、管理、維護賭博網站的服務，陳在人力銀行等徵才網站，打著高福利、高薪資開出客服、美術、工程師等職缺，召募新血加入，其中菜鳥起薪就有4萬元，私立大學畢業的工程師就能領到每月15萬的薪水，每月陳發出的人事費用就高達200萬元。

經查，陳替客戶設計、管理、維護的賭博網站高達30多個，每個網站都有包含六合彩、運彩、德州撲克、電子遊藝等六大類賭博遊戲，賭博遊戲多達40至50種，陳開發的賭博網站交給客戶後，再由客戶依不同權限交給組頭，由組頭去吸收大陸、東南亞的賭客下注。

檢警在今年6月間獲報後，因陳的公司設立在門禁管理嚴格的商辦大樓，因此多次派幹員喬裝商辦員工，進入蒐證，經半年蒐證後，12日時機成熟，進入大樓內搜索，當場帶回涉案陳及員工29人，查扣電腦主機、螢幕、手機、硬碟、現金56萬餘元等贓證物，經清查涉案電腦主機，陳所管理的賭博網站近一年的賭金就達人民幣48億元（合台幣約206億元）。