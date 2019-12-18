國民黨屏東議員林采穎遭控賄選 獲判當選有效確定

國民黨籍屏東縣議員林采穎遭控去年選舉期間透過母親、胞妹及競選助理買票，屏東地檢署對她提當選無效之訴，她則堅稱是發慰問金或工作人員薪資；一審認定沒有賄選的對價關係，判林采穎當選有效。全案上訴後，高雄高分院今天上午駁回維持原判，林采穎確定當選有效。

檢方起訴指控，林采穎（59歲）去年競選屏東縣議員第15選區，順利以最高票當選，但她去年8 、9 月間，涉與母親一同交付2000元向謝姓夫妻買票；9月10日透過胞妹轉交5000元賄款給曾姓女子；10月間，她再讓陳姓行政助理拿3萬7000元去買票。檢方認定林采穎屬賄選，請求宣告當選無效。

林采穎出庭辯稱，謝姓男子是表舅，因病住院才剛出院，她與母親等人去拜會給2000元純屬慰問金，另曾姓女子、陳姓行政助理都受聘為助選人員，有實際陪同拜票等工作，她象徵性給付5000元及1萬元當工作津貼，也有發給後援會成員各2000元當助選費。

一審法官判斷，林采穎與母親拜訪謝姓男子停留時間不短，還留下用餐，林母硬塞2000元慰問金，欠缺買票對價關係，至於曾女、陳姓助理確實有參與競選活動，並非賄選，駁回檢方的起訴。經檢方再提上訴，高雄高分院合議庭認為事證不足，維持原判決確定。