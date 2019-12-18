2工人洗溫泉井中毒身亡 最高院：承攬臨時工適用職安法

林姓、陳姓臨時工4年前受雇到陽明山中山樓清洗溫泉井，吸入大量硫化氫昏迷身亡，陳屍多時才被發現。二審依違反職安法判廣鎂營造公司科30萬元罰金，王姓負責人、申姓副理各被依業務過失致死罪判刑6月、4月，得易科罰金，最高法院駁回上訴，全案定讞。

先前美食平台外送員交通事故頻傳，引起外界討論臨時工的權益保障，而本案最高法院認為，雇主與勞工間所訂立的勞務給付契約，不限於典型的僱傭契約，只要契約具有從屬性關係，縱使兼有承攬性質，也應屬勞動契約，適用職業安全衛生法，否則如果認為承攬契約就不適用職安法，無異縱容雇主得以承攬契約名義，規避職安法規定的義務，顯然不公平，也不符合職安法保障工作者安全及健康的立法目的。

判決指出，廣鎂公司2014年承包台北自來水事業處工程總隊的「陽明山中山樓溫泉取供設施統包工程」，工程完工後，為避免溫泉井內的汙垢影響驗收，王姓負責人指示申姓副理雇用林姓、陳姓臨時工清洗溫泉井，但沒有提供任何防範措施。

林姓、陳姓臨時工一起進入溫泉井清洗內壁，卻因持續吸入井內空氣中的硫化氫氣體昏迷，雙雙中毒窒息死亡。直到晚間8時許，外人發現兩人的機車仍停在工地，察覺有異，才發現兩人已陳屍井內，報警處理。