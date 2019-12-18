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「忍了很多年！」何如芸婚變後同框她 浮腫憔悴樣曝光

下藥劫九旬嬤害命 「忘恩負義」判無期

2019-12-18 14:24聯合報 記者王宏舜／台北即時報導

男子林昆鋒欠債，去年7月夥同友人彭奕皓、張宥和綑綁好心收留他多年的李姓母女洗劫財物，得逞後卻未鬆綁被害人，九旬的李婦脖子和嘴巴被繩索和膠帶緊勒，窒息而死。新北地院依強盜殺人罪判三人無期徒刑，褫奪公權終身，檢方和三人皆上訴。高等法院今雖撤銷原判決，但仍維持無期徒刑。

35歲林昆鋒原本居無定所，後來因在宮廟當乩童，結識了李婦的兒子，被安排與李婦同住。林與李婦同住長達12年，對外也以祖孫相稱，但去年初起，他因欠債頻頻向李婦借錢，曾私吞對方要繳牌照稅的7千元現金，甚至還偷錢，雙方多次爭吵。　

林昆鋒計畫下藥迷昏李婦母女。去年7月24日，林與彭奕皓、張宥和分頭購買安眠藥和童軍繩，7月26日動手，還以「開始餵奶」當行動代號。林先誆稱安眠藥是「顧肝、顧腎的」，騙李姓母女服用，她們藥效發作昏睡後，再通知彭、張到場，以童軍繩、膠帶綁住母女。　

林等三人在李婦家搜刮了上萬元現金和金飾玉品，又痛毆李婦女兒逼問提款卡密碼。林見李女不說，先行離開現場，彭、張則繼續翻找其他提款卡、拷問密碼，直到李婦兒子晚間7時敲門，兩人才反鎖大門，從陽台鐵窗逃逸。　

新北地院審理時，林等人辯稱不知李婦為什麼會死掉，法院認為他們餵食李婦母女安眠藥、綑綁，有殺人的不確定故意。三人雖向李家人道歉，但被害家屬不接受，新北院認為監禁、教化可以讓他們反省，還不到死刑程度，判他們無期徒刑。　

高院開庭時，三人只承認加重強盜罪，律師強調他們只是想詢問提款卡密碼，「如果人死了就達不到目的」，沒要殺人。

高院今撤銷改辦的理由是，就李女部分，一審認為這三人僅犯「強盜」罪，沒有殺人故意，高院認為檢方上訴有理；而被告否認殺人而上訴，高院則認為無理由。

林昆鋒和這對母女同住十多年，高院認為三人相互照料、情同親屬，張宥和也曾住過李家，卻因缺錢花用而共同策劃本案，惡性不小，但仍認為長期監禁可讓他們「調整行為」，處無期徒刑、褫奪公權終身，並依職權送上訴。

男子林昆鋒夥同友人彭奕皓、張宥和綑綁好心收留他多年的李姓母女洗劫財物，得逞後卻未...
男子林昆鋒夥同友人彭奕皓、張宥和綑綁好心收留他多年的李姓母女洗劫財物，得逞後卻未鬆綁被害人，九旬的李婦脖子和嘴巴被繩索和膠帶緊勒，窒息而死。高等法院依強盜殺人罪判3人無期徒刑，褫奪公權終身。資料照片。記者王宏舜／攝影
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殺人新北強盜

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