醋女當街狠捅男友險死 還幫他PO「讓你知道花心代價」

高雄鄭姓女子懷疑楊姓男友劈腿另結新歡，去年9月間涉到楊住處樓下，持水果刀朝楊胸、腹部及左手臂捅了2刀，行凶後更奪走手機，以他帳號貼臉書「讓你知道不是什麼女人你都惹得起的」、「沒死算你命大，死了算你活該」；高雄地院審理後，考量鄭女已賠20萬元和解，依犯殺人未遂等罪判7年10月徒刑。可上訴。

據了解，鄭姓女子（48歲）、楊姓男子（46歲）兩人皆曾離過婚，案發前經朋友介紹展開交往，鄭女疑患憂鬱症，但合議庭認為並未影響犯案時辨識能力。

判決指出，鄭姓女子去年9月1日晚間與楊姓男友在西子灣約會時，楊疑與另名女子傳訊息引起鄭女不滿，當下不歡而散，不料鄭女氣得隔日凌晨2點多到楊住家樓下，一碰面她便拿水果刀朝他胸、腹部及左手臂刺2刀；楊受傷後隨即傳訊告知張姓女友人，並逃往社區大樓警衛室求救，此時鄭女為查他交友狀況，拉扯強行取走手機，才開車離去。

楊姓男子經警衛協助報案，送醫發現胸部穿刺傷併左心室撕裂傷及心包膜填塞，橫膈膜穿刺傷併肝臟撕裂傷，左下臂也有撕裂傷，急救後撿回一命。

警方循線在楠梓區逮捕鄭女，但她辯稱「當時為了不再讓楊XX跟別的女子通電話，才拿出水果刀想嚇嚇他，結果因為楊XX過來搶水果刀，在拉扯的過程中，刺到楊XX。」否認有殺人意圖。

合議庭查出，鄭女行凶後更用楊的手機，撥電話給張姓女友人嗆「我已捅了楊XX2刀，要讓他死」，更以楊臉書帳號PO文「要為自己的事付出你的代價，讓你知道不是什麼女人你都惹得起的。讓你知道花心的代價是什麼，沒死算你命大，死了算你活該。」