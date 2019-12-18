三中案開庭傳喚馬英九 律師：交易細節馬不清楚

台北地院審理「三中案」今天傳喚前總統馬英九出庭，就檢察官指控中影股權交易、國民黨舊黨部大樓交易行準備程序，馬英九對交易細節答稱沒印象，餘由律師代為回答。庭訊半天結束，法官排定明年2月12日再就中廣交易案開準備庭，屆時再傳馬出庭。

今天庭審，公訴檢察官要求確認2006年3月29日的國民黨中常會會議紀錄顯示國民黨曾向已故長榮集團創辦人張榮發基金會開價30億元賣黨產，詢問馬英九是否知情？

馬英九的律師表示，馬英九在2006年3月19日率團出國訪問前，就同意黨部舊大樓買賣條件，包括買賣價金、須作公益使用，以及無償提供國民黨2個樓層使用等，經由中投前董事長張哲琛報告後，知道長榮集團是買家，但細節馬不清楚。

律師說，黨部大樓及華夏大樓產權出售，馬都是指示張哲琛去辦理，沒有商討細節，相關不動產交易也都沒有交代中投前總經理汪海清處理；關於舊黨部大樓交易沒有公開招標之事，馬的律師說，出售程序由黨部專責機關處理，馬沒有過問。

此外，檢察官就馬英九與中影董事長郭台強電話聯繫出售中影一事等，詢問馬有無印象？另提問中央黨部舊大樓交易時張榮發基金會未付1億元尾款，馬英九為何不追討？

馬英九的律師回答，馬沒有印象有無與郭台強通聯過，至於所謂「尾款」一事因舊大樓點交的事都是國民黨業務單位在處理，馬對相關細節並不知情。