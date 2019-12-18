擔心寒蟬效應！女法官協會要監委「知所節制注意分際」

監察委員陳師孟要約詢判馬英九洩密案無罪的台北地院法官唐玥，繼法官協會昨發聲明譴責後，中華民國女法官協會今天也發聲明，要求監委知所節制，注意份際，且女法官協會將會和法官協會共同連署，抵制干預審判的作為，維護司法獨立。

女法官協會指出，監委陳師孟將針對馬英九洩密案承審法官的約詢事項，屬於法官審判權核心。監委針對特定具有高度敏感性政治案件，以「放風向」形成特定輿論的調查模式已非首次，每每引發譁然，並被譏諷為干預審判，但仍恣意率為，顯然想讓往後承審政治敏感案件的法官承擔法律之外的政治壓力，恐引發寒蟬效應，此舉造成的影響，全國人民應當正視並嚴重看待。

依據憲法第80條規定，法官須超出黨派以外獨立審判，不受任何干涉，法院設有審級制度，對於不服審判結果者，得以依循提出救濟，而法官植基於法官倫理規範的要求，秉持證據裁判主義及無罪推定原則，公正審理案件，不容個人因政治傾向或一己好惡而干預或影響。

女法官協會認為，我國憲政五權分立，平等相維，監委對於法官違法失職得為調查、約詢、彈劾或糾舉，但若因個案證據取捨、事實判斷及法律見解相異，而有罪或無罪判決的爭議，以案件為調查對象時，已嚴重違反憲政體制，希望監委行使職權時，知所節制，注意分際，女法官協會秉持捍衛獨立審判的堅定立場，將與法官協會共同連署，以抵制干預審判的作為，維護司法獨立。