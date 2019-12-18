學子拍反賄第一名從缺 中檢有深意

台中地檢署為宣傳明年大選的反賄選觀念，特別首度舉辦高中職反賄選影片的徵件活動，共有4所學校的學子獲得亞、季軍及佳作的殊榮，但第一名從缺，台中地檢署今天上午舉辦頒獎典禮，檢察長陳宏達特別說明為何第一名從缺。陳說，今年是第一次舉辦，期許學子保持謙遜，未來拍出更優質影片來參與競賽角逐，也希望活動讓反賄選的觀念，深植國家未來主人翁的內心。

台中地檢署表示，今天上午的頒獎典禮由檢察長陳宏達主持，影片由專業老師、媒體評審及網路點擊率等配分評選後，台中一中、大甲高中分別獲得第二名、第三名的殊榮，明台高中及興大附中則獲得佳作的肯定，第一名則從缺。

台中地檢署表示，台中一中學生拍攝的反賄選影片中，有涉嫌賄選的學生代表在講台上遭人丟擲水瓶、垃圾，並在黑板上寫有「人渣」、「廢物」等情節，學生用心、用創意編排反賄選影片值得肯定、讚許，現場評審也利用機會宣導，影片是戲劇效果，類似的行為若在日常生活真實上演，可能涉嫌妨害名譽等刑法罪責，提醒學子要謹言慎行。

台中地檢署檢察長陳宏達說，反賄選影片邀請學子參與是台中地檢署第一次嘗試，第一名從缺的原因是對學子有更高的期待，希望學子未來拍出更好的影片來參賽，另外一方面從缺的原因也是希望學子永遠保持謙遜的態度，不斷向前求進步。