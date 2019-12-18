監委侵犯審判惹議 司法院秘書長：肩膀要夠硬！

監察委員陳師孟擬約詢判馬英九洩密案無罪的台北地院法官唐玥，引發議論，司法院秘書長林輝煌今參加台灣高等法院所屬法院卸、新任院長交接典禮時，語氣嚴肅地說「肩膀要夠硬，強力捍衛法官獨立審判的空間」，這不容政治力干預。

今天新任的法官分別是高院高雄分院院長莊秋桃、橋頭地院院長簡色嬌、澎湖地院院長張靜琪與雲林地院院長李淑惠，4人皆為女性，而原高院高雄分院院長洪兆隆調最高法院，雲院院長張國忠則回高院台中分院。

高院院長李彥文表示，莊秋桃曾任6年改制前高雄少年法院院長，且是橋院創院院長，行政能力優異，回任院長是最佳人選；簡色嬌提出疏減訟源、提升法官專業及裁判品質、與媒體和民眾良善互動、強化法官自律功能等願景，這是各法院努力的方向。

李彥文也讚許，李淑惠在任澎湖地院期間，啟用訴訟程序視訊諮詢服務，辦理與民有約、陸配團逗陣遶法院，其中電子卷證Ｅ化使用率是全國法院評比第一名。張靜琪擔任刑事訴訟新制推動小組成員，也屢獲嘉獎。因明天開始，將實施新修正的刑事訴訟法，李也提醒應留意限制出境與出海新制、刑事被告卷證資訊獲知權等。

洪兆隆代表卸任院長致詞，洪曾在雲林地院服務，他說雲院有「承擔」、「重審判」的優良文化，如果法官怕辦案、碰到大案就皺眉頭，司法改革就困難，那段經驗讓他印象深刻。

這幾天因陳師孟決定約詢北院法官唐玥，引起監察權侵犯司法權疑義，法官協會昨天晚間發聲明譴責，質疑這是「為政治力介入司法大開方便之門」，將也發起全國性連署抵制侵害司法審判的作為。司法院秘書長除在致詞時提到要捍衛法官獨立審判空間外，司法院今也發出新聞稿，指法官超出黨派、依據法律獨立審判，不受任何干涉，而法官認事用法，屬審判核心事項，監委如就約詢法官法律見解，就逾越監察權分際。