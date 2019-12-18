桃園「奶瓶檢察官」亮相 檢察長替他穿上訂製法袍

桃園地檢署為宣傳反賄選，找來署內同仁未滿周歲的小Baby「蘿蔔」化身奶瓶檢察官，模擬偵結過程並出動書記官長送箱、襄閱主任開箱，最後檢察長郭文東再替他穿上訂製的迷你法袍，正式授證分配「暖股」；郭文東說，反賄觀念應從小札根，查賄不只是當下，也是為了下一代的著想。

桃檢今上午舉辦奶瓶檢察官開箱，模擬檢察官結案流程，由書記官長林文正帶著送閱箱進場，襄閱主任檢察官林秀敏開箱「暖股」的偵查卷宗、書類，主任檢察官李允煉、陳建良，康惠龍則分別拿出印有「奶瓶檢察官」的識別證、代表補充結案體力的嬰兒食品，還有開庭用的法槌。

最後檢察官劉昱吟、黃翎樵則秀出專門訂製的迷你鑲紫邊的檢察官法袍、證書，由檢察長郭文東替蘿蔔穿上並授證，全程比照檢方正式流程，有趣模樣也讓大家直呼超可愛。

「要讓被提醒的人不會反感」，主任觀護人楊英櫻說，當各地檢雷厲風行查賄、反賄時，若都是硬梆梆的照本宣科，會讓民眾無感甚至是反感，司法常被民眾詬病不夠接地氣，所以想出可愛、療癒的方式，製造話題讓人會心一笑，同時了解大選前反賄選的重要性。

由於桃園地檢署每年新分發檢查官平均10多人，最多甚至高達20人，常見20幾歲結訓就投入司法界，卻因刻板印象被貼上「奶瓶檢察官、法官」，或是「菜鳥檢察官」的標籤。

林秀敏表示，年輕不代表能力差，反而更有活力衝刺，兼具細心與耐力，加上年輕檢察官有熱忱、好奇心，常常會揪出藏在魔鬼中的細節，桃檢不少人就曾在分發2、3間就辦出代表作大案。

郭文東表示，桃檢反賄總共有三部曲，一開始由襄閱林秀敏化身獨立特派員，播報各式反賄資訊，再來由檢察官劉昱吟、黃翎樵扮演松隆子、木村拓哉拍片「查賄HERO」，第三波就是今天奶瓶檢察官寶寶出任務。

郭文東說，會找來奶瓶檢察官當代言人，希望反賄從小札根、喚醒乾淨選舉，而且查賄反賄不只是為了當下，而是考慮到下一代的幸福，到明年1月11日總統副總統立委大選剩下24天，桃園查賄團隊已經做好完全準備。