法界反感擴大了！檢察官協會：聲援法官拒絕陳師孟約詢

監察委員陳師孟預備下月16日約詢台北地院審理洩密案、判前總統馬英九無罪的法官唐玥，司法界「反感」已擴大，繼中華民國法官協會發表拒絕接受約詢、發起全國性連署抵制侵害司法審判作為後，中華民國檢察官協會今天跟進發布聲明，支持法官協會的連署活動。

中華民國檢察官協會在「共同捍衛司法獨立自主、拒絕監委濫權約詢」的聲明中說，將全力支持法官協會昨天「捍衛審判獨立、監委勿濫權干涉司法」的聲明、以及法官協會所發起全國性連署活動。

檢協會說，憲法第80條明定，法官依據法律獨立審判，不受任何干涉，此為司法審判的核心價值；大法官會議釋字第325號解釋更明白揭櫫，就司法機關審理案件所表示的法律見解，監察院行使調查權應予限制，因此，監察委員若就審判核心事項約詢承審法官，實已明顯違憲。

檢協會認為，監察委員若未明白說明約詢承審法官之事由，與審判核心事項無關，承審法官自宜拒絕約詢為妥，以合乎憲政體制，但仍尊重、支持承審法官唐玥的決定。

檢協會並指出，刑事偵查及司法審判事項，相關法令均已設置審級救濟制度，即有不同見解或主張，也應循相關偵查、審判體制尋求救濟管道。

檢協會說，監察委員藉由對偵查及審判個案調查權之行使，於無明顯違法失職情形，即任意約詢承審法官或偵查檢察官，更於部分案件以監察委員個人之見，就檢察官所為事實認定及法律適用，作為彈劾或糾正個案的理由，均已不當干涉司法審判及偵查權之自主獨立，已紊亂憲政體制，非民主憲政之福。