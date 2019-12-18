親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

綠黨公布最新政黨民調 民眾黨、時力支持度明顯下滑

遭爆料內鬼盜賣iPhone零件 鴻海發布聲明回應了

2020立委選舉侯選人號次今抽籤 新北檢籲不賄選

2019-12-18 12:19聯合報 記者王長鼎／新北即時報導

2020年總統及立委選舉即將開戰，人口近四百萬人的新北市選情激烈，新北市選委會今天舉辦立委侯選人號次抽籤，新北地檢署為加強宣導反賄選的理念，由主任檢察官聶眾帶領觀護人組長許瑜庭及觀護人周家媛至選委會拜會洪清暉委員及副總幹事黃堯章，表達在選舉期間共同協力，維護選務公平，端正選風，有一個乾淨的選舉，才能創造廉能的政府。

為因應立委選戰白熱化，新北地檢署今天在新北市選委會對到場抽籤的候選人、助選員發放反賄選宣導文宣外，並致贈候選人印有反賄選檢舉信箱QRcode的磁鐵，期勉候選人堅定反賄選的決心「不賄選，廉潔愛民，鐵定包中(粽)」，也請在場的候選人於選舉期間，切勿對選民從事賄選行動，避免誤蹈法網，同時並鼓勵候選人一旦發現賄選事跡，立即撥打反賄選檢舉專線電話：0800-024-099撥通再按4檢舉，以達到清廉選舉的效果。

新北地檢署主任檢察官聶眾表示，此次選舉在多組候選人角逐單一席次的情況下，不但競爭激烈且選情變化多端，借鏡去年九合一選舉，疑有境外資金介入，檢方在此次選舉特別重視境外勢力、資金介入選舉的情形。他說，對散放假訊息對於選舉危害，亦不容小覷、避免假訊息煽惑犯罪及干擾選舉進行，也是今年查察賄選重點工作之一。聶眾表示，檢方將全面對選舉候選人宣導反賄選理念，期待共同努力，建立廉能政府，讓下一代有個美好的將來。

新北市選委會今天舉辦立委侯選人號次抽籤，新北地檢署為加強宣導反賄選的理念，由主任...
新北市選委會今天舉辦立委侯選人號次抽籤，新北地檢署為加強宣導反賄選的理念，由主任檢察官聶眾（中）到新北市選委會介紹雲端反賄APP，全力宣導反賄選。圖／新北檢提供
分享

九合一選舉賄選

延伸閱讀

桃園立委第3選區抽籤號次揭曉 委託人抽中1號

影／立委號次抽籤各出招 皇帝受訪到一半冕冠掉...

巧合！澎縣立委抽籤 號次與登記參選順序一...

竹縣立委1選區號次抽籤出爐 各喊吉祥話、戰鬥...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

周玉蔻爆「替中共發展組織」 王炳忠求償148.7萬又敗訴

2019-12-18 10:22

預防性羈押 納入縱火慣犯、性騷

2019-12-18 00:12

高雄再破總統「PK盤」 2男花20萬下注蔡英文連任

2019-12-17 23:43

醋女當街狠捅男友險死 還幫他PO「讓你知道花心代價」

2019-12-18 13:46

三中案開庭傳喚馬英九 律師：交易細節馬不清楚

2019-12-18 13:24

擔心寒蟬效應！女法官協會要監委「知所節制注意分際」

2019-12-18 13:11

學子拍反賄第一名從缺 中檢有深意

2019-12-18 12:31

監委侵犯審判惹議 司法院秘書長：肩膀要夠硬！

2019-12-18 12:29

桃園「奶瓶檢察官」亮相 檢察長替他穿上訂製法袍

2019-12-18 12:24

法界反感擴大了！檢察官協會：聲援法官拒絕陳師孟約詢

2019-12-18 12:20

影／移路霸想停車卻被嗆「你不能移」 網友爆料討公道

2019-12-18 12:02

吳子嘉一直黑韓又想和解 律師嗆：韓國瑜是白痴嗎？

2019-12-18 11:52

被時力開除黨籍 高潞・以用打官司敗訴

2019-12-18 11:23

竹東鎮長選舉被控假藉工作費案 一審無罪檢方提上訴

2019-12-18 09:25

跨海尋母…26年前金門無名屍 檢開棺採樣助返陸

2019-12-18 00:28

廉政署否認「人二復活」

2019-12-17 22:16

汽車旅館開毒趴 鐵工販賣、轉讓K他命被判7年10月

2019-12-17 22:14

張安樂媳婦違反兩岸條例 25萬元交保

2019-12-17 21:31

黃士修挨告誹謗獲無罪 北院：無惡意捏造

2019-12-17 19:16

控集團涉吸金陳歐珀幫站台 呂國華遭廠商告誹謗

2019-12-17 19:13

這家人圍標2張標單電話一樣被識破 沒得標還被罰25萬

2019-12-17 17:54

監獄命令不再獨大 假釋被駁掉可提行政訴訟

2019-12-17 17:33

舊中央黨部大樓案 法官欲釐清建物追徵計算標準

2019-12-17 16:57

丁守中敗訴確定 北市選委會：選務人員一年來受盡委屈

2019-12-17 14:32

「螞蟻搬磚」侵占公款1.1億元 台北双喜電影女會計遭訴

2019-12-17 14:01

選前再打假 中選會告發、警抓4人

2019-12-17 13:54

宜蘭首起立委選舉官司 羅塔提告呂國華誹謗

2019-12-17 13:48

比中指、砸飯盒...4度暴走侮辱監所管理員 收容人慘了

2019-12-17 12:52

中文系教授罵「碩鼠」 辱2同事判拘役確定

2019-12-17 12:51

50歲以上警察增至14039人 監委：年改「緩退」警力老化

2019-12-17 12:20

苗栗檢警破獲大選賭盤 標的某組候選人讓票30萬

2019-12-17 12:19

台北市長寶座穩了鬆口氣？ 柯文哲這樣說......

2019-12-17 11:36

金門檢警開棺驗屍 讓客死他鄉26載無名屍魂歸故里

2019-12-17 11:36

禁止酷刑一讀通過 張博雅：訪查各機關不當對待

2019-12-17 11:32

運安會成立5個月 普悠瑪案、南方澳斷橋調查進度曝光

2019-12-17 11:24

韓國瑜國政顧問談核四挨告 黃士修判無罪

2019-12-17 10:21

影／歲末年終飲宴多 中市交大冬至連3日大執法

2019-12-17 09:55

假交流、真觀光 搜索白狼之子張瑋的華夏大地旅行社

2019-12-17 09:51

酒駕撞車逃離現場 肇逃判無罪 理由之一是他喝太茫了

2019-12-17 09:46
看更多

熱門文章

北檢約談張安樂 謝啟大批蔡英文是黑道

2019-12-17 19:44

畢業久不聯絡突然約吃飯 網：這職業最破壞友情

2019-12-18 10:13

周玉蔻爆「替中共發展組織」 王炳忠求償148.7萬又敗訴

2019-12-18 10:22

新鮮人問可買20年美金儲蓄險？ 網一面倒驚呼「拜託不要」

2019-12-17 14:26

代辦手機門號卻約在汽車旅館 女大生遭男網友「乾洗」劫財

2019-12-18 00:56

今年最大宗！海巡查獲30萬包走私菸 船長：過年需求大

2019-12-17 14:01

女抱嬰兒下樓拿餐 外送員見嬰面容當下寒毛豎起

2019-12-18 12:17

警員眼尖阻悲劇涉險 及時抱住欲跳橋輕生女子

2019-12-17 15:01

汐止遊覽車撞腳踏車 18歲女遭車輪壓斷手臂

2019-12-17 19:41

張安樂媳婦違反兩岸條例 25萬元交保

2019-12-17 21:31

費盡心思採「小王」精子細胞 一審有罪二審公訴不受理

2019-12-17 21:39

吳子嘉一直黑韓又想和解 律師嗆：韓國瑜是白痴嗎？

2019-12-18 11:52

高雄再破總統「PK盤」 2男花20萬下注蔡英文連任

2019-12-17 23:43

黃士修挨告誹謗獲無罪 北院：無惡意捏造

2019-12-17 19:16

又見新北警違法採證 未逮捕竟誇張扣人9小時

2019-12-17 14:10

這家人圍標2張標單電話一樣被識破 沒得標還被罰25萬

2019-12-17 17:54

台南清晨傳出轎車火警 駕駛座發現一具焦屍

2019-12-18 05:38

丁守中敗訴確定 北市選委會：選務人員一年來受盡委屈

2019-12-17 14:32

影／業務載客試車飆速不成 兩車撞毀三人送醫

2019-12-17 15:03

把蟾蜍當田雞 吃野味中毒丟命

2019-12-18 00:16

超跑達人一車多騙涉詐上億元 搭警車出庭：願賠償

2019-12-17 16:02

女捏凸倉鼠眼威脅前男友 保育人士報案搶救

2019-12-18 12:03

影／熱血美甲師救車禍孕婦 長期受義勇特訓就是為助人

2019-12-17 17:07

台東綠島1男子潛水打魚疑遭魚刺傷 黑鷹直升機後送就醫

2019-12-18 09:30

不依規定停車遙控鎖被收回 反告主委、總幹事妨害自由

2019-12-17 15:55

高院理由出爐：丁守中無法證明「當選變落選」

2019-12-17 15:18

神秘人打翻飲品還敢偷跑！司機為清潔車廂「無償加班」2小時

2019-12-17 18:09

影／紫竹寺登山心臟病發 台南消防員餵「救心」扛下山

2019-12-17 13:59

廉政署否認「人二復活」

2019-12-17 22:16

金門警方辦新進高空挑戰訓練 員警也驚聲尖叫

2019-12-17 16:43

外界質疑大舉搜索旅行社有政治目的 北檢：依法處理

2019-12-17 17:37

驚見單車逆向騎上國道！ 87歲老翁慘遭貨車輾斃慘死

2019-12-18 09:21

法界反感擴大了！檢察官協會：聲援法官拒絕陳師孟約詢

2019-12-18 12:20

影／騎腳踏車闖小七大鬧 脫序男被噴辣椒水坐地哀號

2019-12-17 18:30

汽車旅館開毒趴 鐵工販賣、轉讓K他命被判7年10月

2019-12-17 22:14

監獄行刑法修正草案通過 法務部：保障矯正人權

2019-12-17 18:18

「螞蟻搬磚」侵占公款1.1億元 台北双喜電影女會計遭訴

2019-12-17 14:01

選前再打假 中選會告發、警抓4人

2019-12-17 13:54

假交流真觀光 檢警約談張安樂

2019-12-17 16:05

監獄命令不再獨大 假釋被駁掉可提行政訴訟

2019-12-17 17:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top