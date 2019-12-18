2020立委選舉侯選人號次今抽籤 新北檢籲不賄選

2020年總統及立委選舉即將開戰，人口近四百萬人的新北市選情激烈，新北市選委會今天舉辦立委侯選人號次抽籤，新北地檢署為加強宣導反賄選的理念，由主任檢察官聶眾帶領觀護人組長許瑜庭及觀護人周家媛至選委會拜會洪清暉委員及副總幹事黃堯章，表達在選舉期間共同協力，維護選務公平，端正選風，有一個乾淨的選舉，才能創造廉能的政府。

為因應立委選戰白熱化，新北地檢署今天在新北市選委會對到場抽籤的候選人、助選員發放反賄選宣導文宣外，並致贈候選人印有反賄選檢舉信箱QRcode的磁鐵，期勉候選人堅定反賄選的決心「不賄選，廉潔愛民，鐵定包中(粽)」，也請在場的候選人於選舉期間，切勿對選民從事賄選行動，避免誤蹈法網，同時並鼓勵候選人一旦發現賄選事跡，立即撥打反賄選檢舉專線電話：0800-024-099撥通再按4檢舉，以達到清廉選舉的效果。