影／移路霸想停車卻被嗆「你不能移」 網友爆料討公道

台中市吳姓男子昨天晚間在潭子區得天南街欲停車時，找不到停車位，因江姓鄰居將木棧板與三角錐擺放在路旁「占位子」，吳為停車而移動雜物，未料卻引來江不滿，帶著家人一起與吳理論，江還嗆吳「只有警察可移，你不能隨便動」，雙方吵得不可開交，警方獲報後到場查處，並勸導吳移置雜物，吳事後上臉書爆料，警方今早巡邏時，發現江尚未移置雜物，依法告發函送裁罰，最高可罰2400元。

豐原警分局頭家所調查，昨天晚間10時許，吳姓男子（25歲）為在潭子區得天南街停放機車，將江姓男子（65歲）擺放在路旁木棧板及三角錐移開，吳此舉引來江不滿，質問吳「沒資格移動他家的東西，要移也是警察移」，雙方吵得不可開交，警方獲報後到場查處。

頭家所表示，昨天晚間10時許，同仁到場時，就先對江進行勸導，要求立即移置障礙物改善並告知江、吳二人權利，今天上午6時許，同仁在巡邏經過該路段時，發現江還未移置障礙物改善，隨後依違反道路交通管理處罰條例第82條規定，製單告發，並要求江將路面障礙物清除乾淨，罰單今將依法函送台中市交通事件裁決處開罰，可罰1200元至2400元罰鍰。