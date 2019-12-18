吳子嘉一直黑韓又想和解 律師嗆：韓國瑜是白痴嗎？

美麗島電子報董事長、政論名嘴吳子嘉指國民黨提名總統候選人韓國瑜與「王小姐」有婚外情、有私生女等，被檢察官依誹謗罪起訴，但吳有意和解；台北地院今天開庭，韓國瑜的律師莊秀銘說，吳子嘉要和解，卻繼續攻擊韓，「韓國瑜是白痴嗎？」法官同意雙方1個月內談判，再行準備程序。

法院日前召開審查庭，吳子嘉不認罪，改分案為通常程序審理；承審法官許筑婷傳喚吳子嘉出庭，另傳喚韓國瑜的告訴代理人、律師莊秀銘表示意見。

莊秀銘說，韓國瑜從來就沒有要與吳子嘉「和解」，韓國瑜希望的是吳能在公開場合道歉、並澄清報導不實，「那麼韓就會撤告」；莊說，如果韓和吳「和解」，會被外界誤會為心虛，加上韓目前選戰所面臨的狀況，「一和解就會被人大作文章」。

莊秀銘表示，吳子嘉的律師上周五傳真一分「和解」有關文稿，但韓國瑜認為內容不完備，根本無法達到澄清的效果，吳說願意在美麗島電子報澄清，「那個誰看啊？」；莊說，但如果吳子嘉與律師可以調整一點內容，韓國瑜還是沒有排斥撤回告訴。

莊秀銘告訴法官，韓國瑜也不想興訟，只要吳子嘉承認報導不實就可解決問題，但是吳子嘉到現在還一直上電視繼續攻擊韓國瑜，吳一邊攻擊、一邊要和解，「難道韓國瑜是白痴嗎？」、「吳子嘉起碼要表現出誠意才對嘛！」

吳子嘉委任律師陳振東說，吳要不要在美麗島電子報以外的地方澄清，還要跟吳確認，至於所謂「繼續攻擊」的事，則因為吳子嘉本來就在新聞平台工作，工作就是分析、評論，若韓國瑜感覺不舒服，還可以再溝通。

吳子嘉開庭結束對於莊秀銘在法庭陳述所指的「不和解、有條件撤回」表示，他聽不懂韓國瑜的律師在講什麼，「我不是學法律的」，都交給律師去處理。

吳子嘉今年5月在YouTube「吳董談大選」頻道指韓國瑜與新莊「王小姐」有十多年婚外情，兩人生下一名女兒，大概十幾歲； 吳子嘉指韓國瑜為安頓「王小姐」母女，出資購買新北市新莊區建物送給「王小姐」，質疑韓在當選市長後，曾委託高雄市輪船公司董事長黃文財帶幾千萬元給「王小姐」作為生活照顧費等。