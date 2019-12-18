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被時力開除黨籍 高潞・以用打官司敗訴

2019-12-18 11:23聯合報 記者林孟潔／台北即時報導

前不分區立委高潞・以用因國會幕僚成立協會，申請經濟部400萬綠能補助，遭時代力量以違背核心價值開鍘，開除黨籍，她不服提確認黨籍存在訴訟，她事後接受台灣維新黨推薦登記參選平地原住民立委，但未對時代力量撤告；台北地方法院今天宣判，判高潞敗訴，仍可上訴。

高潞今天親自到庭聽判，被媒體問及是否會上訴，高潞僅回應「我再想想看」。

高潞國會助理遭涉嫌非法取得400萬綠能補助，時代力量紀律委員會8月決議開除高潞的黨籍，並宣布高潞的不分區立委空缺，將由台大經濟系教授鄭秀玲遞補。高潞也在同月8日宣布解編國會辦公室，並批評時代力量懲處不符合比例原則和正常程序。

高潞為保住立委資格和黨籍，同時循「黨內救濟」與「司法訴訟」兩種程序，黨內救濟部分也被時代力量仲裁委員會駁回；司法訴訟部分，台北地方法院今天駁回高潞請求，判高潞敗訴。

台北地院開庭時，高潞曾表示，她當立委3年，比時代力量其他立委都關心原住民、新住民權益，她提出的公民電廠能源轉型政策，在歐洲也是重要的議題，她助理所屬的社團申請補助，也是為了原住民利益，但時代力量卻以助理爭議否認她在政策上的貢獻，她無法接受。

高潞當時邊哭邊說，她的家族出了很多位頭目，也是以美德、無私來得到地方愛戴，她昨天回到部落，還聽到謠言說「我被抓去關」，時代力量應該負起調查責任，而不是在短短48小時內就開除她。

高潞・以用。本報資料照片
高潞・以用。本報資料照片
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時代力量高潞原住民

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