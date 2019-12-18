周玉蔻爆「替中共發展組織」 王炳忠求償148.7萬又敗訴

媒體人周玉蔻在政論節目、臉書上發表新黨發言人王炳忠和王父王進步「幫共產黨發展台灣的組織」等言論，父子認為這讓外人誤解他們有共諜身分、通敵叛國。王炳忠認為自己是新黨發言人，周玉蔻的說法阻礙政黨發展，父親只是宮廟負責人、非公眾人物，卻遭街坊議論，提告共求償148萬7千元，一審敗訴。高等法院今天宣判，維持一審判決，駁回王炳忠父子的上訴，可上訴。

合議庭認為，周玉蔻的言論關於事實陳述部分，均有經過合理查證，使她確信為真；至於意見評論部分，屬於可受公評之事，因此認為周玉蔻不用負損害賠償責任。

周玉蔻2017年12月21日起至2018年1月3日，分別在三立電視台「新台灣加油」、年代電視台「新聞追追追」上說出「王炳忠的父親，王進步先生，其實他的父親也有被約談，他的帳戶裡面匯進了，就是一次匯進了一筆，換算成台幣是超過500萬的美金。」「但是我替國台辦也覺得很沒面子，你怎麼會用這種線民」、「這消息來源，我引述他的話，他說這個是確實有這個計劃，他有個名稱非常的生動，兩個字，不准講，蠻生動的名稱，很生動，這個名稱就是一個軍事教育訓練計劃，以台灣的年輕人作為培訓的目標，他們主要的任務就要在軍事教育跟實際的訓練裡面，要最後關頭要聽從黨的指揮，然後戰時管用，這個黨當然就是共產黨」。

她也在個人臉書上寫下「王炳忠今天的回應真是很心虛。他爸爸的戶頭就是一筆外幣匯入，換算超過500萬台幣。」。北院開庭時，周玉蔻表示有向人查證，像詢問「王炳忠是否為共產黨線民、第五縱隊？」，其中查證對象A說「『紅隊』這個名詞不要出現」、「否則會被抓到外露來源」」。

王進步父子求償，並要求周玉蔻登報道歉、上節目朗讀道歉啟事。但台北地院認為父子同遭檢調搜索、訊問，所涉的國家安全法案件侵害我國國安、社會安定，自然有高度公益性與公共性，屬可受公評之事，認定周玉蔻是善意發表言論。周玉蔻提出向A、B查證的訊息對話擷圖佐證。

北院認為，周玉蔻的言論雖侵害王進步父子名譽權，但她事實陳述部分經合理查證，表達意見則屬善意評論，沒有違法，因此駁回父子之訴。