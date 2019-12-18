竹東鎮長選舉被控假藉工作費案 一審無罪檢方提上訴

新竹地檢署去年指控新竹縣竹東鎮長候選人羅吉祥、吳勝松等人「假藉工作費」買票案，經新竹地院審理終結，判兩人工作費部分無罪；檢方指出，收到判決書後，檢察長王文德召開專案小組，研議後認原判決無罪部分，事用法均違背法令，決定依法提起上訴。

檢方指出，本案偵辦原委乃因羅吉祥、吳勝松於民國107年竹東鎮長選舉時，發放名為竹東鎮里、鄰長工作費，受領者的勞務與獲得的金額卻不成正比，真實目的是以金錢換取里鄰長支持，藉此綁樁後透過對地方的影響力為候選人拉票，但原判決未能體察情，反認為候選人有製作簽領（金錢）名冊，不是買票，鄰長發文宣可收較高的報酬、一票兩買（賣）不符合選舉實務等理由，認定本案發放賄款給鄰長的部分不構成賄選而為無罪判決，所採憑之論理、心證，實非允當。

檢方認為，選民前往造勢活動場合聽取政見或陪同候選人掃街造勢等，均是公民在民主社會選舉活動中對於候選人進行選擇，進而表態支持自己所選擇候選人的正常政治參與行為，均不得作為財物賄賂的對價標的，候選人或樁腳若對選民交付賄款或不法利益以尋求支持進而請求選民有進一步的政治參與，即屬買票行為。