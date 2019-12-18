親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

台股衝破「萬二」大家無感…劉泰英點2大關鍵

這裡每天近百性侵案...私刑成了英雄

竹東鎮長選舉被控假藉工作費案 一審無罪檢方提上訴

2019-12-18 09:25聯合報 記者王駿杰／新竹即時報導

新竹地檢署去年指控新竹縣竹東鎮長候選人羅吉祥、吳勝松等人「假藉工作費」買票案，經新竹地院審理終結，判兩人工作費部分無罪；檢方指出，收到判決書後，檢察長王文德召開專案小組，研議後認原判決無罪部分，事用法均違背法令，決定依法提起上訴。

檢方指出，本案偵辦原委乃因羅吉祥、吳勝松於民國107年竹東鎮長選舉時，發放名為竹東鎮里、鄰長工作費，受領者的勞務與獲得的金額卻不成正比，真實目的是以金錢換取里鄰長支持，藉此綁樁後透過對地方的影響力為候選人拉票，但原判決未能體察情，反認為候選人有製作簽領（金錢）名冊，不是買票，鄰長發文宣可收較高的報酬、一票兩買（賣）不符合選舉實務等理由，認定本案發放賄款給鄰長的部分不構成賄選而為無罪判決，所採憑之論理、心證，實非允當。

檢方認為，選民前往造勢活動場合聽取政見或陪同候選人掃街造勢等，均是公民在民主社會選舉活動中對於候選人進行選擇，進而表態支持自己所選擇候選人的正常政治參與行為，均不得作為財物賄賂的對價標的，候選人或樁腳若對選民交付賄款或不法利益以尋求支持進而請求選民有進一步的政治參與，即屬買票行為。

檢方表示，本案候選人假藉工作費名義對鄰長進行大規模的組織性買票，檢方難以認同原判決無罪理由，認為應提起上訴，另外，針對 109年1月11日即將舉行的總統副總統與立法委員選舉，檢方嚴正宣示「有聞必查」、「有據必辦」態度，若有「假藉工作費行買票賄選行為」 必嚴加查辦。檢方將傾全力強力查賄，捍衛純淨選風，維護選舉的公平性。

新竹縣竹東鎮長候選人羅吉祥、吳勝松等人「假藉工作費」 與金買票案，經新竹地院審理...
新竹縣竹東鎮長候選人羅吉祥、吳勝松等人「假藉工作費」 與金買票案，經新竹地院審理終結，判兩人工作費部分無罪；檢方決定依法提起上訴。圖／報系資料照
分享

新竹

延伸閱讀

港終審法院裁決 2泛民議員席位不保

費盡心思採「小王」精子細胞 一審有罪二審公...

竹縣竹東鎮長明年2月補選 鎮代會主席陳昌平表...

官司今天確定落幕！丁守中的選舉訴訟一年來歷經...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

預防性羈押 納入縱火慣犯、性騷

2019-12-18 00:12

高雄再破總統「PK盤」 2男花20萬下注蔡英文連任

2019-12-17 23:43

推反網路霸凌法 王炳忠批網軍像「嘎抓」躲黑暗處放話

2019-12-18 10:49

周玉蔻爆「替中共發展組織」 王炳忠求償148.7萬又敗訴

2019-12-18 10:22

驚見單車逆向騎上國道！騎士慘遭貨車輾斃慘死

2019-12-18 09:21

跨海尋母…26年前金門無名屍 檢開棺採樣助返陸

2019-12-18 00:28

廉政署否認「人二復活」

2019-12-17 22:16

汽車旅館開毒趴 鐵工販賣、轉讓K他命被判7年10月

2019-12-17 22:14

熱門文章

女大生警局領回手機 當面解鎖螢幕…警員們全傻了

2019-12-17 11:58

柯文哲的台北市長寶座穩了 丁守中提告二審敗訴確定

2019-12-17 11:02

50歲以上警察增至14039人 監委：年改「緩退」警力老化

2019-12-17 12:20

疑因不滿售屋價差300萬 退休公務員毀容女房仲墜樓亡

2019-12-17 11:34

影／妙齡女信導航暗夜陷荒路 棄車痛哭走4公里遇警得救

2019-12-17 13:03

北檢約談張安樂 謝啟大批蔡英文是黑道

2019-12-17 19:44

警用防彈背心效期到今天 空窗期改為共同裝備

2019-12-17 13:13

苗栗檢警破獲大選賭盤 標的某組候選人讓票30萬

2019-12-17 12:19

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top