親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

台股衝破「萬二」大家無感…劉泰英點2大關鍵

這裡每天近百性侵案...私刑成了英雄

驚見單車逆向騎上國道！騎士慘遭貨車輾斃慘死

2019-12-18 09:21聯合報 記者賴郁薇／高雄即時報導

國道1號北向357.9公里處今凌晨2時24分發生1起單車逆向上國道死亡車禍，林姓貨車司機行駛楠梓路段國道主幹道中線時，猛然發現車前有單車騎士逆向竄出，還直接騎向中線道，完全無法閃避，導致貨車直接撞上逆向單車，騎士慘遭輾斃。

國道五大隊今凌晨獲報，有單車逆向從興楠路匝道逆向騎上，正派遣人車出動攔截時，就接獲事故消息。警方到場處理，貨車擋風玻璃碎裂，單車遭撞，車體嚴重扭曲，騎士也噴飛慘死。

警方對林姓貨車司機施行酒測，初步排除酒駕；另警方已掌握死者身分，將通知家屬進一步確認釐清。相關肇事責任有待警方進一步調查。

1台單車今凌晨2時許逆向從興楠路匝道騎上國道1號，騎士慘遭貨車輾斃。記者賴郁薇／...
1台單車今凌晨2時許逆向從興楠路匝道騎上國道1號，騎士慘遭貨車輾斃。記者賴郁薇／翻攝
分享

單車國道事故

延伸閱讀

國1楠梓北上路段 單車騎士逆向遭貨車撞斃

單車達人陳忠利：「單車是肢體的延伸！」橘世代...

旗艦外型新景點！ 日月潭水社綜合商場12月3...

新北暫不推YouBike2.0 明年試辦電子...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

預防性羈押 納入縱火慣犯、性騷

2019-12-18 00:12

高雄再破總統「PK盤」 2男花20萬下注蔡英文連任

2019-12-17 23:43

周玉蔻爆「替中共發展組織」 王炳忠求償148.7萬又敗訴

2019-12-18 10:22

竹東鎮長選舉被控假藉工作費案 一審無罪檢方提上訴

2019-12-18 09:25

跨海尋母…26年前金門無名屍 檢開棺採樣助返陸

2019-12-18 00:28

廉政署否認「人二復活」

2019-12-17 22:16

汽車旅館開毒趴 鐵工販賣、轉讓K他命被判7年10月

2019-12-17 22:14

張安樂媳婦違反兩岸條例 25萬元交保

2019-12-17 21:31

黃士修挨告誹謗獲無罪 北院：無惡意捏造

2019-12-17 19:16

控集團涉吸金陳歐珀幫站台 呂國華遭廠商告誹謗

2019-12-17 19:13

這家人圍標2張標單電話一樣被識破 沒得標還被罰25萬

2019-12-17 17:54

監獄命令不再獨大 假釋被駁掉可提行政訴訟

2019-12-17 17:33

舊中央黨部大樓案 法官欲釐清建物追徵計算標準

2019-12-17 16:57

丁守中敗訴確定 北市選委會：選務人員一年來受盡委屈

2019-12-17 14:32

「螞蟻搬磚」侵占公款1.1億元 台北双喜電影女會計遭訴

2019-12-17 14:01

選前再打假 中選會告發、警抓4人

2019-12-17 13:54

宜蘭首起立委選舉官司 羅塔提告呂國華誹謗

2019-12-17 13:48

比中指、砸飯盒...4度暴走侮辱監所管理員 收容人慘了

2019-12-17 12:52

中文系教授罵「碩鼠」 辱2同事判拘役確定

2019-12-17 12:51

50歲以上警察增至14039人 監委：年改「緩退」警力老化

2019-12-17 12:20

苗栗檢警破獲大選賭盤 標的某組候選人讓票30萬

2019-12-17 12:19

台北市長寶座穩了鬆口氣？ 柯文哲這樣說......

2019-12-17 11:36

金門檢警開棺驗屍 讓客死他鄉26載無名屍魂歸故里

2019-12-17 11:36

禁止酷刑一讀通過 張博雅：訪查各機關不當對待

2019-12-17 11:32

運安會成立5個月 普悠瑪案、南方澳斷橋調查進度曝光

2019-12-17 11:24

韓國瑜國政顧問談核四挨告 黃士修判無罪

2019-12-17 10:21

影／歲末年終飲宴多 中市交大冬至連3日大執法

2019-12-17 09:55

假交流、真觀光 搜索白狼之子張瑋的華夏大地旅行社

2019-12-17 09:51

酒駕撞車逃離現場 肇逃判無罪 理由之一是他喝太茫了

2019-12-17 09:46

張綱維現身北檢應訊 回媒體：「有被詐騙啊，廢話。」

2019-12-13 19:05

被熟人猥褻她嗆「你一直意淫我？」 他回「乖」判刑

2019-12-09 18:14

畫面曝光／林森北路四面佛遭縱火 嫌犯對街持手機錄影

2019-12-09 15:03

胯下綁一大包入境桃機闖關 打開驚見5隻活體保育烏龜

2019-12-06 13:58
看更多

熱門文章

女大生警局領回手機 當面解鎖螢幕…警員們全傻了

2019-12-17 11:58

柯文哲的台北市長寶座穩了 丁守中提告二審敗訴確定

2019-12-17 11:02

50歲以上警察增至14039人 監委：年改「緩退」警力老化

2019-12-17 12:20

疑因不滿售屋價差300萬 退休公務員毀容女房仲墜樓亡

2019-12-17 11:34

影／妙齡女信導航暗夜陷荒路 棄車痛哭走4公里遇警得救

2019-12-17 13:03

北檢約談張安樂 謝啟大批蔡英文是黑道

2019-12-17 19:44

警用防彈背心效期到今天 空窗期改為共同裝備

2019-12-17 13:13

苗栗檢警破獲大選賭盤 標的某組候選人讓票30萬

2019-12-17 12:19

今年最大宗！海巡查獲30萬包走私菸 船長：過年需求大

2019-12-17 14:01

新鮮人問可買20年美金儲蓄險？ 網一面倒驚呼「拜託不要」

2019-12-17 14:26

台北市長寶座穩了鬆口氣？ 柯文哲這樣說......

2019-12-17 11:36

代辦手機門號卻約在汽車旅館 女大生遭男網友「乾洗」劫財

2019-12-18 00:56

警員眼尖阻悲劇涉險 及時抱住欲跳橋輕生女子

2019-12-17 15:01

汐止遊覽車撞腳踏車 18歲女遭車輪壓斷手臂

2019-12-17 19:41

張安樂媳婦違反兩岸條例 25萬元交保

2019-12-17 21:31

金門檢警開棺驗屍 讓客死他鄉26載無名屍魂歸故里

2019-12-17 11:36

負責人性侵酒醉女員工 趴上身喊：喜歡你，乖乖聽話

2019-12-17 13:40

費盡心思採「小王」精子細胞 一審有罪二審公訴不受理

2019-12-17 21:39

高雄再破總統「PK盤」 2男花20萬下注蔡英文連任

2019-12-17 23:43

黃士修挨告誹謗獲無罪 北院：無惡意捏造

2019-12-17 19:16

官司今天確定落幕！丁守中的選舉訴訟一年來歷經這些事

2019-12-17 11:03

又見新北警違法採證 未逮捕竟誇張扣人9小時

2019-12-17 14:10

這家人圍標2張標單電話一樣被識破 沒得標還被罰25萬

2019-12-17 17:54

丁守中敗訴確定 北市選委會：選務人員一年來受盡委屈

2019-12-17 14:32

台南清晨傳出轎車火警 駕駛座發現一具焦屍

2019-12-18 05:38

丁守中不滿高院判決結果 籲下架濫權政府

2019-12-17 12:24

影／業務載客試車飆速不成 兩車撞毀三人送醫

2019-12-17 15:03

控妻與小王出遊同宿摩鐵 小王辯有4名小孩同遊

2019-12-17 13:13

酒店女另結新歡 前男友硬上逼賣淫每週只給2000塊

2019-12-17 12:18

女子已婚婉拒美國網友追求 兩人只當朋友仍險被騙匯款

2019-12-17 11:12

超跑達人一車多騙涉詐上億元 搭警車出庭：願賠償

2019-12-17 16:02

影／熱血美甲師救車禍孕婦 長期受義勇特訓就是為助人

2019-12-17 17:07

高院理由出爐：丁守中無法證明「當選變落選」

2019-12-17 15:18

比中指、砸飯盒...4度暴走侮辱監所管理員 收容人慘了

2019-12-17 12:52

畢業久不聯絡突然約吃飯 網：這職業最破壞友情

2019-12-18 10:13

把蟾蜍當田雞 吃野味中毒丟命

2019-12-18 00:16

影／紫竹寺登山心臟病發 台南消防員餵「救心」扛下山

2019-12-17 13:59

不依規定停車遙控鎖被收回 反告主委、總幹事妨害自由

2019-12-17 15:55

神秘人打翻飲品還敢偷跑！司機為清潔車廂「無償加班」2小時

2019-12-17 18:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top