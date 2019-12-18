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跨海尋母…26年前金門無名屍 檢開棺採樣助返陸

2019-12-18 00:28聯合報 記者蔡家蓁／金門報導

金門地檢署檢方開棺採樣，助一大陸民眾尋找廿六年前失蹤的母親。圖／聯合報系資料照片
金門地檢署檢方開棺採樣，助一大陸民眾尋找廿六年前失蹤的母親。圖／聯合報系資料照片
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大陸蚵民鄭秀梨廿六年前在廈門海域採收牡蠣時落海，遺體遍尋不著，當年六歲的兒子張景偉一直懸念此事。今年五月，張景偉跨海找上金門地檢署幫忙，檢警比對無名屍檔案後還開棺採樣比對DNA，輾轉確認鄭女當年溺水死亡，除讓死者落葉歸根，也完成張景偉多年來尋母心願。

金門地檢署指出，卅二歲的大陸民眾張景偉今年五月從福建廈門跨海到金門地檢署具狀尋親，張表示，他父母一九九三年十二月十七日在大嶝陽塘附近海域乘船收割牡蠣發生意外，當時他因年紀尚小，沒能力尋找；聽長輩說可能因風浪太大造成漁船翻覆而落海，父親遺體不久後即尋獲，但母親鄭秀梨至今仍遍尋不著，希望地檢署可以幫忙。

地檢署接獲聲請後，由檢察官張漢森官偵辦，檢方透過警方確認、比對歸檔的無名屍資料，發現當年十二月十九日曾相驗一具無名女屍，後葬於金門縣烈嶼鄉公墓，與張景偉陳述外觀特徵較相符。為確認死者身分，張漢森函請法務部法醫研究所安排法醫蕭開平於今年七月到金門開棺取樣比對身分。

法醫從死者牙齒、骨骼組織中取樣，與張景偉所提供ＤＮＡ比對，卻因時日太久，但因檢體已嚴重腐敗、裂解，人類ＤＮＡ量極低，無法十分確認，後來根據死者衣物和項鍊與家屬描述相符，再比對當年解剖報告細節，確認該無名女屍為張景偉失蹤多年的母親，通知張領回遺體。不但完成張景偉多年來尋母的心願，也讓死者能落葉歸根，家屬已將遺體火化攜回大陸。

金門廈門福建失蹤檢察官DNA

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