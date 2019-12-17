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一張圖看完2019年財經大事！王子復仇驚艷全場

張安樂媳婦違反兩岸條例 25萬元交保

2019-12-17 21:31聯合報 記者張宏業／台北即時報導

前記者洪慶淋被控設立虛偽交流協會，勾結20多家旅行社，利用「假交流、真觀光」名義，安排逾5千名陸客非法入境台灣，台北地檢署發現，統促黨總裁席張安樂之子張瑋名下的華夏大地旅行社，也涉仲介大陸官員來台，檢方今天搜索約談張瑋妻子王姝茵共13人到案，檢方訊後命王姝茵25萬元交保。

據調查，洪慶淋與妻子盧永曦於2017年至2019年間，以每位大陸地區人民新台幣2千元人頭費的代價，製作不實的「專業活動計畫書」、「邀請函」及「委託書」文件，相關邀請函販售給至少20家旅行社使用，向移民署申請「短期專業交流」入出境許可證，仲介5千名陸客來台。

檢警原本要約談張瑋，但張瑋目前人在大陸未到案，未來若不返台應訊，將被通緝；檢方調查，華夏大地旅行是張安樂出資開設，交由兒子經營，為釐清張安樂對於「假交流、真觀光」是否知情，因此以證人身分請他到庭說明。

張安樂指出，「我兒子開旅行社，帶大陸客來台灣消費，有錯嗎」，今天大選到了，卻找他來開刀，台灣觀光業已經夠慘了，請蔡英文當局放他一條生路，事情就到此為止。

陪同張安樂到北檢的前立委謝啟大指出，距離選舉不到一個月，卻有特定媒體以頭版頭下標題，指白狼之子暗渡中國官入台接觸幫派，明顯違反選罷法意圖使人不當選罪，因此提告該媒體社長、總編輯、撰稿記者、刑事警察局長等人違反選罷法，希望檢察官偵辦。

張安樂媳婦王姝茵交保25萬元。記者潘俊宏／攝影
張安樂媳婦王姝茵交保25萬元。記者潘俊宏／攝影
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張安樂旅行社陸客

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