張安樂媳婦違反兩岸條例 25萬元交保

前記者洪慶淋被控設立虛偽交流協會，勾結20多家旅行社，利用「假交流、真觀光」名義，安排逾5千名陸客非法入境台灣，台北地檢署發現，統促黨總裁席張安樂之子張瑋名下的華夏大地旅行社，也涉仲介大陸官員來台，檢方今天搜索約談張瑋妻子王姝茵共13人到案，檢方訊後命王姝茵25萬元交保。

據調查，洪慶淋與妻子盧永曦於2017年至2019年間，以每位大陸地區人民新台幣2千元人頭費的代價，製作不實的「專業活動計畫書」、「邀請函」及「委託書」文件，相關邀請函販售給至少20家旅行社使用，向移民署申請「短期專業交流」入出境許可證，仲介5千名陸客來台。

檢警原本要約談張瑋，但張瑋目前人在大陸未到案，未來若不返台應訊，將被通緝；檢方調查，華夏大地旅行是張安樂出資開設，交由兒子經營，為釐清張安樂對於「假交流、真觀光」是否知情，因此以證人身分請他到庭說明。

張安樂指出，「我兒子開旅行社，帶大陸客來台灣消費，有錯嗎」，今天大選到了，卻找他來開刀，台灣觀光業已經夠慘了，請蔡英文當局放他一條生路，事情就到此為止。