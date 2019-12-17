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監獄行刑法修正草案通過 法務部：保障矯正人權

2019-12-17 18:18中央社 台北17日電

法務部表示，立法院今天三讀通過監獄行刑法修正草案，條文增加至156條，修法重點包括，為保障矯正人權，不得對受刑人施以長期單獨監禁，對身心障礙受刑人，採取適當措施。

法務部發布新聞稿指出，矯正制度的良觚，是教化能否成功的關鍵，自民國35年「監獄行刑法」制定以來，就扮演著這關鍵的角色，這次修法條文由原有94條擴增至156條，以保障矯正人權為核心，展現法務部落實獄政革新的決心。

修正重點包括，增定監獄人員執行國家的刑罰權，應符合比例原則、尊重受刑人尊嚴及維護其人權，且不得歧視，並應使受刑人了解其所受處遇及刑罰執行的目的。

另明定監獄應保障身心障礙受刑人權益，採取適當措施為合理調整，以及不得對受刑人施以長期單獨監禁的規定，以保障人權。

新聞稿指出，為落實透明化、公開化，增定監獄應設獨立的外部視察小組，促進外界對於矯正機關業務的認識與理解，協助監獄運作品質及可用資源的提升。

在戒護安全部分，增定監獄得對受刑人施用戒具、施以固定保護或收容於保護室的要件、程序及期限，以及安排醫事人員評估其身心狀況，並提供適當協助的規定。

在作業方面，基於「取之收容人，用之收容人」的精神，修正作業賸餘由現行37.5%提高至60%充受刑人勞作金；另明定延長作業時間應經受刑人同意，並應給與超時勞作金；以及明定受刑人因作業或職業訓練而有傷亡情形者，應發給補償金的規定。

至於，醫療資源方面，增定監獄依其規模及收容對象、特性，得在資源可及範圍內備置相關醫事人員，於夜間及假日為戒護外醫的諮詢判斷，並由衛生主管機關定期督導、協調及協助改善衛生醫療相關事項。

新聞稿指出，為保障受刑人通信、投稿權益，參照大法官解釋意旨，明定監獄檢查受刑人的書信，是為確認有無夾帶違禁物品，並列舉得閱讀、刪除其書信內容的情形；在法律協助部分，規定受刑人與其律師的通信、接見，應符合「開拆不閱覽，監看不與聞」的精神。

新聞稿指出，司法救濟部分，因應大法官解釋，增定「陳情、申訴及起訴」相關規定，確認監獄與受刑人所衍生的公法上爭議，除法律另有規定外，循申訴、行政訴訟途徑解決，保障受刑人相關救濟權利。

另外，因應大法官解釋，對於不予假釋、撤銷假釋、廢止假釋的處分，明定受刑人得提起復審，及不服復審所為決定，得向法院提起行政訴訟等規定。

受刑人監獄人權

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