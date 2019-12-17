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這家人圍標2張標單電話一樣被識破 沒得標還被罰25萬

2019-12-17 17:54聯合報 記者邱瑞杰／基隆即時報導

桃園市梁姓女子為標到基隆協和發電廠集塵灰處理標案，由丈夫分別製作她及兒子經營的兩家公司投標單，製造競爭假象。電廠開標時，發現兩家公司聯絡電話一樣，地址相鄰，決定廢標，並依涉嫌違反政府採購法送辦。基隆地院審結，兩家公司負責人各科罰金5萬元，3人各判刑3月，均緩刑2年，並應各向公庫支付5萬元。

判決指出，梁姓女子和她的兒子分別擔任兩家環保公司負責人，梁女為標得台灣協和發電廠「107年集塵灰處理工作」採購案，與丈夫、兒子合謀，由丈夫負責製作母子名下公司投標文件，填寫投標金額，並代購兒子公司押標金支票參與投標，製造競爭假象，以求得標。

協和發電廠於去年8月2日上午決標時，發現兩家投標公司的資格封、價格封，所留聯絡電話相同、公司地址相鄰，且兩家公司負責人互為對方公司股東，認為違反政府採購法，廢除兩家公司投標資格，並函送基隆地檢署偵辦。

3人接受檢察官偵訊都坦承犯行，檢方偵結，依違反政府採購法起訴。基隆地方法院合議庭審理期間，檢方和被告在言詞辯論終結前，就科刑範圍及緩刑宣告達成合意，且被告認罪，檢方聲請改依協商程序做出判決。

合議庭裁定受命法官獨任進行協商程序，判決兩家公司代表人犯妨害投標未遂罪，各科罰金5萬元。梁女和她的丈夫、兒子共同犯妨害投標未遂罪，各判刑3月，如易科罰金，以1千元折算1日。3人均緩刑2年，應各向公庫支付5萬元。全案可上訴。

桃園市梁姓女子和丈夫、兒子參與基隆協和發電廠集塵灰處理標案，違反政府採購法被判刑...
桃園市梁姓女子和丈夫、兒子參與基隆協和發電廠集塵灰處理標案，違反政府採購法被判刑。記者邱瑞杰／攝影
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基隆檢察官

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