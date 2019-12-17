監獄命令不再獨大 假釋被駁掉可提行政訴訟

監獄行刑法修法今天三讀通過，法務部說，2008年起成立矯正法規研修小組，去年5月陳報行政院修法審查，修法條文由94條擴增為156條；為保障受刑人權益，新法規定受刑人申請假釋被駁回，明定得提起復審，如不服復審決定，則可以向法院提起行政訴訟救濟。

監獄行刑法修正重點包括增定監獄人員執行國家刑罰權，應符合比例原則、尊重受刑人尊嚴及維護其人權，不得歧視；明定監獄應保障身心障礙受刑人的權益，採取適當措施的合理調整，也不得對受刑人施以長期單獨監禁，以保障人權。

戒護安全上，法律增定監獄得對受刑人施用戒具，工場作業方面，基於「取之收容人，用之收容人」的精神，修正作業賸餘由現行37.5%提高至60%充受刑人勞作金，明定延長作業時間應經受刑人同意，並應給與超時勞作金，如受刑人因作業或職業訓練傷亡，應發給補償金。

法務部說，為保障受刑人通信、投稿權益，監獄行刑法參照司法院釋字第756號解釋，明定監獄檢查受刑人書信是為確認有無夾帶違禁品，並列舉得閱讀、刪除書信內容的情形；規定受刑人與律師的通信、接見，無論所涉訴訟種類，應符合「開拆不閱覽，監看不與聞」的精神。