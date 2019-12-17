舊中央黨部大樓案 法官欲釐清建物追徵計算標準

行政院黨產會認定國民黨「前中央黨部」從借用、租用到承購自始至終都「於法不合」，因此向國民黨追徵出售不當黨產價額共11.4億餘元。國民黨聲請停止執行獲准，台北高等行政法院今下午開庭，法官欲釐清舊建物出售時的價額如何計算，全案候核辦。

黨產會去年認為國民黨於2006年以16億6000萬元出售土地予第三人張榮發基金會，扣除交易時國民黨繳納的土地增值稅一億餘元及取得土地對價的3億多元，應就土地財產變型後價金向國民黨追徵11億3972萬9956元。

國民黨不服提起撤銷訴訟，委任律師張少騰指出，黨產會處分理由並非黨產條例中違反實質法治國原則的要件而取得財產，且是否違反國有財產法，應由財政部國有財產署表示意見，而非由黨產會認定。黨產會處分理由只引用所有租借行為違反國產法規定，這是違法的。

黨產會律師賴秉詳表示，依黨產條例第4條第4項規定，不當取得財產是指政黨以違反政黨本質或其他悖於民主法治原則之方式，使自己或其附隨組織取得之財產。再依第6條第3項規定，向政黨追徵其價額。第4條講得很清楚，以其他悖於民主法治原則之方式取得財產，並非如國民黨所述來作區分。

法官李君豪詢問，黨產會追徵價額的依據？該建物是1990年購買取得，後來拆掉出售給張榮發基金會蓋新大樓，該建物移轉時有現存利益嗎？它早已拆除掉，滅屍不存在了，為什麼還去算原有取得的價值？房子有無扣除成本問題？

賴回答，追徵價額的依據在處分書第26至29頁中有記載，相關論述會再具狀補陳。張也表示其餘再以書狀補充。法官希望能先釐清適用價額計算有無問題，諭知全案候核辦。