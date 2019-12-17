男子藏身百貨公司女廁 持剪刀強壓清潔工還用膠帶封嘴

許姓男子今年3月1日晚間9時攜帶剪刀及膠帶，前往台南一百貨公司地下1樓女廁，趁女清潔工打掃廁所之際，用力按住女方頸部後按壓在馬桶旁角落，且持剪刀恫嚇對方不許呼叫，否則馬上殺了她，再以膠帶將她嘴巴封住，隨後有人進入女廁而逃離現場，經報警後查獲，許辯稱，當時精神狀況不是很好，長期累積壓力，有服用憂鬱症藥物，事後向女清潔工道歉且成立民事調解，台南地院認許犯強制罪，處6月徒刑，可上訴。

台南地院審酌，許曾有妨害自由犯行，品行不佳；於夜間攜帶剪刀、膠帶在公眾得出入場所的女廁內，對婦女為強制犯行，雖妨害人身自由時間短暫，但有強度的肢體接觸，嚴重危及婦女夜間人身安全，且造成被害人心理恐慌。許案發後與女清潔工成立民事調解，女清潔工接受道歉且表示不追民事責任，但刑事部分無原諒之意，請求依法判決。

判決指出，許犯罪後尚能坦承犯行，在外面還有積欠不少債務，長期在社會上是屬於弱勢的一群，一直想要擺脫這樣的生活，後來與前妻離婚，要負擔家中生活開銷，所以積欠下大筆債務，又無人可以協助，後來到蛋糕店上班；當時睡眠不足，精神狀況不是很好，長期累積壓力，且服用憂鬱症藥物等一切情狀，量處6月徒刑，可易科罰金。

檢警調查，許於晚間9時到該百貨公司地下1樓女廁，趁女清潔工打掃廁所之際，用力按住其頸部，並將她按壓在馬桶旁角落，且持剪刀恫嚇對方不許呼叫，否則馬上殺了她，再以膠帶將她的嘴巴封住，致她無法呼救及自由離去。隨後有人進入該女廁，她向許求情稱有人進來並請放過她，許表示可以放她走，但不可向別人談及此事。女清潔工趁機側身跑離現場，經同事報警處理，經警調閱現場及路口監視器而循線查獲。