檢舉賄選原來這麼多！法務部24年已發出超過11億元獎金
選舉日近，屏東地檢署累計至昨天為止已接獲74件賄選檢舉案，其中有關賭盤的就有23件，又以總統選舉的賭盤最多，另外還有疑似選舉暴力21件、假訊息12件，地檢署已分案調查，希望全力遏止選舉歪風。值得注意的是，為了查察賄選，法務部祭出高額獎金，累計24年來，法務部發出的獎金高達11億餘元，相當驚人。
屏東地檢署昨天指揮調查站及高屏警方搜索，查獲屏東縣陳姓及黃姓男子涉嫌經營六合彩及總統選舉賭盤，承辦檢察官訊後認定陳姓及黃姓男子涉犯賭博罪，各諭20萬元及8萬元交保，全案仍持續追查金流及相關涉案人。
屏東地檢署主任檢察官陳怡利說，目前為止接獲的情資中，以總統選舉的賭盤最多，其餘餐會、旅遊、現金賄選等情資也都在掌握中，目前已有11案已分偵字案調查中。
她並說，近年為了查察賄選，法務部祭出高額獎金，如果因具體情資查獲總統候選人本人賄選，可獲檢舉獎金1500 萬元，如果查獲立委候選人本人賄選，可獲獎金1000萬元，查獲其餘競選總部幹部或樁腳賄選，也有檢舉獎金，累計至84年至今年止，法務部發出的賄選檢舉獎金已高達11億餘元，屏東地檢署從104年迄今也發出6千多萬元。
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