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「螞蟻搬磚」侵占公款1.1億元 台北双喜電影女會計遭訴

2019-12-17 14:01聯合報 記者賴佩璇／台北即時報導

台北双喜電影發行公司指控公司一名陳姓女會計，從2015年至今年2月間，陸續盜領公款轉帳至私人帳戶，不法所得共計1.1億元。陳女被公司懷疑不法才出面自首，台北地檢署調查後，認定陳女利用職務之便侵占上億元公款，今依業務侵占罪嫌起訴她。

檢方調查，陳姓女會計（49歲）在双喜公司成立後，由於公司負責人是香港製片陳永雄，平常人都在香港，因此將3間公司財務全數委由陳女處理，廠商款項、記帳等都是由陳女經手。陳女負責双喜、台北真好電影公司、發行工作室3間相關企業的會計、出納等財務相關業務。

檢方查出，2015年12月，陳女開始把電影製作廠商所匯給公司的交易款，私自用領出現金或網路銀行轉帳方式挪走，她款項從公司帳戶轉到私人帳戶後，向公司內部人謊稱廠商交易款項尚未匯入。陳女以此方式「螞蟻搬磚」，每月盜領上百萬元公款，累計高達1.1億元。

陳女之所以能夠隱瞞多時，是因公司財務報表都由她製作處理，可以利用職務作假帳而不被發現。全案爆發源於公司直到去年底、今年初和廠商聯繫才察覺異狀，陳女自認紙包不住火，在公司老闆陳永雄尚未提告前，由律師陪同之下出面向檢方自首。

據了解，陳女到案後坦承盜領公司1.1億元公款，會做出不法行為是因替前公司做保，欠下大筆債務，大部分盜領的款項都拿去還債，其餘款項則供生活所需花費。檢方調查後，認為陳女利用職務之便侵占公款，今依業務侵占罪將她起訴。

台北地檢署今依業務侵占罪將台北双喜電影發行公司陳姓女會計起訴。圖／資料照。
台北地檢署今依業務侵占罪將台北双喜電影發行公司陳姓女會計起訴。圖／資料照。
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盜領電影香港

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