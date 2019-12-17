「螞蟻搬磚」侵占公款1.1億元 台北双喜電影女會計遭訴

台北双喜電影發行公司指控公司一名陳姓女會計，從2015年至今年2月間，陸續盜領公款轉帳至私人帳戶，不法所得共計1.1億元。陳女被公司懷疑不法才出面自首，台北地檢署調查後，認定陳女利用職務之便侵占上億元公款，今依業務侵占罪嫌起訴她。

檢方調查，陳姓女會計（49歲）在双喜公司成立後，由於公司負責人是香港製片陳永雄，平常人都在香港，因此將3間公司財務全數委由陳女處理，廠商款項、記帳等都是由陳女經手。陳女負責双喜、台北真好電影公司、發行工作室3間相關企業的會計、出納等財務相關業務。

檢方查出，2015年12月，陳女開始把電影製作廠商所匯給公司的交易款，私自用領出現金或網路銀行轉帳方式挪走，她款項從公司帳戶轉到私人帳戶後，向公司內部人謊稱廠商交易款項尚未匯入。陳女以此方式「螞蟻搬磚」，每月盜領上百萬元公款，累計高達1.1億元。

陳女之所以能夠隱瞞多時，是因公司財務報表都由她製作處理，可以利用職務作假帳而不被發現。全案爆發源於公司直到去年底、今年初和廠商聯繫才察覺異狀，陳女自認紙包不住火，在公司老闆陳永雄尚未提告前，由律師陪同之下出面向檢方自首。