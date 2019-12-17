選前再打假 中選會告發、警抓4人

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政府宣示打假訊息僅管爭議不斷，選前依舊動作頻頻，刑事局電信偵查大隊根據中央選舉委員會發函告發，日前約談4名被指散布不實訊息者到案說明，依侮辱公署、誹謗、選罷法函送北檢偵辦。

據了解，電偵大隊是根據中選會提供的臉書帳號，直接約談3男1女4名分享散布相關文章內容者函送，並未查到原始製造訊息者；類似案例之前多半獲法院裁定不罰，刑事局作法再度引發爭議。

根據電偵大隊說法，是接獲中央選舉委員會發函告發有網路使用者，利用臉書散布捏造假訊息， 指中選會和主委李進勇會在本次總統副總統大選期間作手腳，內容包括「…與主流媒體聯合更動開票結果，以達特定候選人勝選及敗選之目的…」、「…輸光光指派李○○出來擔任中選會的職務，請問大家你們相信中選會行政會中立嗎…」、「…往年選務一直都是缺人的，怎麼今年在10月初也沒有對外公告，就一批人取代我們！就怕鄉下地方，沒人全程監票。一轉眼整箱票櫃換掉，或是一堆植物人躺床者的票，都被抽出…，這些做手腳的方法很多、很容易的…」等。