宜蘭首起立委選舉官司 羅塔提告呂國華誹謗

宜蘭今天出現首起立委選舉官司。

國民黨宜蘭立委候選人呂國華昨天引用周刊報導，質疑立委陳歐珀今年7月底幫某集團站台，應公開向投資受害人道歉；民進黨立委候選人陳歐珀回應說，當日活動是受邀參加一場外交場合，許多藍綠立委、市議員及外交事務人員都到場，並無投資人被騙，不滿對手莫名指控。

而被呂陣營指涉的羅塔島投資開發公司集團董事長朱傑麟，反駁呂陣營指控不實，今天在律師陪同下，到宜蘭地檢署按鈴，遞狀控告國民黨立委候選人呂國華涉嫌誹謗。

朱傑麟聲明，羅塔島投資開發案是真實存在的案件， 公司是跟當地政府及議會直接洽商，獲得當地政府同意開發並協助取得相關權利，所有情況均可在當地政府官網取得公開資訊；公司從未對外募資，何來受害人？任何指控公司及公司董事長朱傑麟詐騙之行為均非事實，業已構成惡意誹謗，公司絕不寬貸。

公司指出，朱董事長樂於結交合界友人，從不分藍綠或貧富，此次被人惡意抹黑，連累各方好友，實非朱董事長所樂見，盼國內藍綠鬥爭不要延燒到企業界，也希望政治人物節制自己的行為，不要被有心人士操弄。

呂國華則回應，朱先生到宜蘭地檢署按鈴申告是在預期當中，因為他必須要配合陳歐珀先生的演出，但這也證明他們兩人關係非常密切，至於告訴的理由，一切由司法來處理。