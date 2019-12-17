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警用防彈背心效期到今天 空窗期改為共同裝備

2019-12-17 13:13聯合報 記者林保光／高雄即時報導

警政署在2014年大批採購的警用防彈背心，有效使用期限今天到期，警方通令各單位，回收這批警用防彈背心，準備銷毀，但是，新防彈背心卻未通過驗收，致員警使用防彈背心出現空窗期。警方表示，除了重啟採購，也暫把警用防彈背心由「個人裝備」改列「共同裝備」，並從使用率低的單位調用背心供外勤員警使用。

警方表示，今天到期的警用防彈背心，是警政署在2014年採購，當時是警政署最大批的防彈背心採購案，共採購5萬餘件，配置各縣市單位使用，使用效期正好今天到期，已通報各單位不能再使用這批防彈背心，須集中回收，待送往焚化爐銷毀。

為因應這批警用防彈背使用期限到期，今年2月警政署分4批採購新防彈背心，第一批1萬2100多件，經警政署送NIJ美國司法協會，接受3A級抗彈測試，卻沒通過，無法完成驗收，以致今天警用防彈背心效期屆期，警政署仍無法將新背心送到員警手上。第二批1萬2000餘件則預定明天至25日驗收，能否通過測試順利發給第一線執勤員警，仍待觀察。

舊防彈背心今天起不能再使用，新背心又未能按時配置，使得警用防彈背銜接上出現空窗期。警方表示，警政署除了要重啟採購程序，重購防彈背心，預訂12月底決標，5月交貨；如果第二批可通過測試，1月就會發給各外勤單位，在各單位還沒拿到新防彈背心前，則從2015年以後採購的未到期庫存裝備，或從其他使用率較低的單位，調配給各外勤員警使用，因數量不足，防彈背心也由「個人裝備」改列「共同裝備」。

警政署在2014年採購的大批警用防彈背心，使用效期今天到期。記者林保光／攝影
警政署在2014年採購的大批警用防彈背心，使用效期今天到期。記者林保光／攝影
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焚化爐

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