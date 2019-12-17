控妻與小王出遊同宿摩鐵 小王辯有4名小孩同遊

簡男與李女結婚多年，育有2名子女，簡以妻子與江男多次出遊，舉止親暱，還到摩鐵投宿嘿咻，提起損害賠償，要求兩人賠償100萬元，兩人辯稱各帶自己的2名子女，共帶4名小孩出遊，並否認在摩鐵發生性關係，台中地院以2人共處一室，已逾社會一般通念所能容忍範圍，破壞簡男與李女間婚姻共同生活圓滿安全及幸福，判決江男與李女連帶賠償簡男新台幣30萬元。

簡男表示，他與李女7年前結婚，並育有2 名子女，而江男知悉李女已婚，仍駕駛車搭載李女一同出遊，舉止親暱，自2018年12月起至2019年5月止，連續7度出遊，並於5月10日晚間，兩人投宿摩鐵，並發生性行為，破壞他與李女婚姻共同生活圓滿及幸福的程度，使他心理承受莫大壓力，並產生痛苦，因此請求江男與李女應連帶賠償精神慰撫金100萬元。

李女及江男坦承出遊7次，但車上載的還有李女及江男的各2名小孩，一同出遊。兩人並稱在摩鐵房間內，但沒有發生性行為，且當時警方在樓下，徵信社人員卻自入房間蒐證並翻動房內物品。