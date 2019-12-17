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比中指、砸飯盒...4度暴走侮辱監所管理員 收容人慘了

2019-12-17 12:52聯合報 記者賴郁薇／高雄即時報導

高雄看守所張姓收容人去年在監所內四度暴走，三番兩次當眾失控，朝值勤的監所管理員飆罵「臭垃圾」、「臭卒仔」、「婊子」等粗話，甚至還在保護室內朝1名監所管理員丟鐵製餐盒，遭依涉妨害公務罪嫌送辦。橋頭地院近日依侮辱公務員罪3罪、妨害公務執行罪，判張應執行拘役120日，得易科罰金12萬元，可上訴。

判決指出，張因案羈押在高雄看守所，卻在去年5月間屢槓監所內鍾姓、賴姓、吳姓管理員。去年5月12日上午，張當著房舍內受刑人、值班職員、服務員的面，接連辱罵鍾「臭垃圾」、「垃圾」、「三小」；同日晚間，張又在監所中央台，對拿筆讓他簽名的賴姓管理員譙「三小」、「婊子」、「卒仔」。

張姓收容人一天之內兩度犯上，沒想到，他又故態復萌，在5月14日朝正在走廊巡視的吳姓管理員比中指，直辱罵「臭垃圾」、「臭卒仔」；同日傍晚又在用餐時間，拿鐵製餐盒丟向正在執行戒護的賴姓管理員，狂罵「婊子」、「卒仔」，穢語不堪入耳。張的行為涉有妨害公務等罪，3名被害管理員受不了侮辱，也都堅持對張提起民事訴訟

張到案坦承犯行，橋頭地院認定張犯侮辱公務員、妨害公務執行等罪。法官認為，張在羈押期間對依法執勤的監所管理員出言辱罵、丟擲物品，嚴重危害公務員值勤威信，也破壞國家執行法紀的尊嚴，但考量張坦承犯行，也賠償受害管理員，判他應執行拘役120日，得易科罰金12萬元，可上訴。

高雄看守所張姓收容人去年在監所內，飆罵監所管理員「臭垃圾」、「臭卒仔」，遭橋頭地...
高雄看守所張姓收容人去年在監所內，飆罵監所管理員「臭垃圾」、「臭卒仔」，遭橋頭地院依侮辱公務員罪3罪、妨害公務執行罪，判應執行拘役120日，得易科罰金元，可上訴。記者賴郁薇／攝影
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妨害公務公務員民事訴訟

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