中文系教授罵「碩鼠」 辱2同事判拘役確定

南部某國立大學中文系的劉姓教授，遭控涉寄電子郵件侮辱簡姓前系主任是「碩鼠」等不堪字眼，去年接替主任的楊姓女教授也捲風波，劉不只寄信辱罵還當面潑灑她汙水。一審依犯公然侮辱等罪，處劉姓教授共拘役110日，上訴後，高雄高分院撤銷改判拘役115 日，得易科罰金11萬5000元定讞。

判決指出，60歲的劉姓教授疑對系務有意見出入，不滿前任以及現任的系主任，去年1月到2月初共連續寄24封電子郵件稱前系主任簡姓教授為「碩鼠」，罵「碩鼠猶有鼠格，猶勝人無人格」、「婊無情，賊無義，客兄無志氣」」、「痟貪鑽雞籠」等不堪言論，收到電郵的對象包括校長、文學院長及多名教授共20幾人。

去年2月該系由楊姓女教授接任系主任，不料劉姓教授去年2月連續4天寄8封電子郵件，怒罵她「兩面人」、「使壞、亂政」、「簡XX可怕，女版簡XX更可怕」等；同年3月間，劉於臉書公開社團以帳號名稱「蘇東坡」，再罵她「說謊成性，數十年不變，必要時只好揭穿她的虛偽真面目」。簡姓教授、楊姓系主任對劉姓教授忍無可忍，去年決定提告。

劉出庭時卻辯稱，因簡姓前主任表示要開公聽會，他只是寄「可受公評的文字」做回應，或者是對系務事項提出意見；楊姓系主任的部分，劉辯稱因他曾對她潑清水，卻被她對外聲稱潑灑不明惡臭液體，對這說法耿耿於懷，所以出於自衛而貼文。

法官勘驗劉姓教授寄信或貼文使用的字眼，確實都相當難堪，內容流於對個人人格特質的主觀批評、謾罵，已達人身攻擊程度，難認定是對系務做適當評論，並不採信劉的說詞，依犯3個公然侮辱罪，合併處拘役110日，得易科罰金。

全案上訴後，劉姓教授否認犯罪，二審合議庭撤銷改判拘役共115日，得易科罰金11萬5000元確定。