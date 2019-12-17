丁守中不滿高院判決結果 籲下架濫權政府

國民黨台北市長候選人丁守中去年九合一大選以3千多票敗給尋求連任的柯文哲，他認為選舉制度不公，中選會、台北市選委會選務有瑕疵，提選舉無效訴訟。高等法院認為北選會保障人民投票權，投完票後開票符合規定，也無從限制新聞媒體報導開票進度，且丁也未能舉證民眾滑手機等於影響選舉結果，今駁回上訴確定。

丁守中表示，他的選舉訴訟已經結束了，但台灣的民主還在掙扎，司法應該是民主法治、正義公理的最後一道防線，但卻陷落，他對判決感到「小小的失落」，但對台灣的未來卻是「大大的憂心」。

丁說，去年投票日下午4點後，台北市有1303個投開票所還在大排長龍，這些投開票所占北巿投開票所83.3％，大家一邊看著開票，一邊還在投票，嚴重違憲違法違反公平原則，這成國際媒體笑柄、笑談的荒謬選舉，高等法院卻認可、支持。

「封閉、保守的司法系統可能需要更深層次的改革」，丁守中不滿司法系統自我設限、維護當權者，認為公義國和法治國的理想將如夢幻泡影。他認為高院的判決等於告訴人們當權者可可完全享受執政優勢、肆無忌憚操縱選務，這是台灣當前民主政治的最大危機。

丁認為沒有公平、公正的選舉，令人對台灣的民主制度擔憂，他看到民主政治出現「亂流」，當權者恣意享受權力的傲慢，逐步侵蝕人民的民主法治和人權。他批評任命最有政治性的李進勇來當中選會主委，內政部主管政黨的次長公然為蔡英文拉票、叫大家「不要投小黨」，國人應以他的案子為誡。

丁守中請選民睜亮眼睛，下架違法濫權的政府，這樣才能保障台灣的民主法治和人權。他重申爭的不是個人，而是爭中華民國民主選舉的公平與公正。