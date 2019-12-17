親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

準備好履歷！星宇航空招募300內勤 平均起薪曝光

動搖國本的停飛令？波音737 Max「無限期暫停」衝擊

50歲以上警察增至14039人 監委：年改「緩退」警力老化

2019-12-17 12:20聯合報 記者賴于榛／台北即時報導

監察院委員會聯席會議今通過監委仉桂美所提調查報告，針對警力供需失衡、警力老化等問題，要求行政院督促內政部、內政部警政署、人事行政總處等檢討改善。報告顯示，50歲以上員警已由2015年的6559人，增至2019年10月的14039人，出現緩退趨勢；仉桂美則說，退休制度改革影響警力供需預測、年改緩退造成警力老化，相關問題錯綜複雜。

調查報告指出，此案緣起是流浪警察爭議，因年金改革實施後，出現警察緩退趨勢，造成先前招訓中約5千警力面臨派補職缺不足問題，但補足預算員額後，目前已無警力數量問題，卻因自願退休年齡遞延，目前在職的基層佐警平均年齡已達42歲。

報告顯示，在職的基層佐警46歲以上人數占比高達3成6，且當年底50歲以上人數，已由2015年的6559人，激增至2019年10月的14039人，出現緩退趨勢，新血難增，高齡人員持續增加，長此以往，將面臨基層警力老化影響勤務、出現警力斷層等攸關整體警力結構的警力素質問題。

報告也列出警察自願退休人數，由2015年3080人驟降為2016年1818人，加上年金改革實施後更加減少退休誘因，造成持續觀望緩退，自願退休人數占比由2015年87.05%大幅降至2018年得70.31%，比2011年的79.15%更低。

仉桂美表示，退休制度改革影響警力供需預測、年改緩退造成警力老化，相關問題錯綜複雜，行政院應督促內政部、內政部警政署、人事行政總處等相關部會確實檢討改善，並提出改善因應對策。

另外，由於刑事警察遴補，有一定資格條件限制，報告顯示，新進基層警力尚難以有效紓解維護治安的繁重勤務，截至2019年10月，地方警察機關基層刑警缺額率平均仍高達8%，警政署應深入檢討刑警招募不易、流動率高等相關問題，提出有效改善對策，以免刑警人力青壯銜接及經驗傳承出現斷層。

2014年至2019年警察官現職人員平均年齡及50歲以上人數統計表。圖／監察院提...
2014年至2019年警察官現職人員平均年齡及50歲以上人數統計表。圖／監察院提供
分享

警察老化內政部

延伸閱讀

影／國民黨團抨擊 陳師孟違反監委應有的職權

爭議約詢不只一樁…諷扁劇首案 陳師孟被拔調查...

監委調查「法律見解」若開例…影響法官心理

聯合報黑白集／內政部是民進黨開的？

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

丁守中不滿高院判決結果 籲下架濫權政府

2019-12-17 12:24

金門檢警開棺驗屍 讓客死他鄉26載無名屍魂歸故里

2019-12-17 11:36

控妻與小王出遊同宿摩鐵 小王辯有4名小孩同遊

2019-12-17 13:13

警用防彈背心效期到今天 空窗期改為共同裝備

2019-12-17 13:13

比中指、砸飯盒...4度暴走侮辱監所管理員 收容人慘了

2019-12-17 12:52

中文系教授罵「碩鼠」 辱2同事判拘役確定

2019-12-17 12:51

苗栗檢警破獲大選賭盤 標的某組候選人讓票30萬

2019-12-17 12:19

台北市長寶座穩了鬆口氣？ 柯文哲這樣說......

2019-12-17 11:36

禁止酷刑一讀通過 張博雅：訪查各機關不當對待

2019-12-17 11:32

運安會成立5個月 普悠瑪案、南方澳斷橋調查進度曝光

2019-12-17 11:24

官司今天確定落幕！丁守中的選舉訴訟一年來歷經這些事

2019-12-17 11:03

柯文哲的台北市長寶座穩了 丁守中提告二審敗訴確定

2019-12-17 11:02

韓國瑜國政顧問談核四挨告 黃士修判無罪

2019-12-17 10:21

影／歲末年終飲宴多 中市交大冬至連3日大執法

2019-12-17 09:55

假交流、真觀光 搜索白狼之子張瑋的華夏大地旅行社

2019-12-17 09:51

酒駕撞車逃離現場 肇逃判無罪 理由之一是他喝太茫了

2019-12-17 09:46

卜蜂案／道高一尺 環署無人機反擊犯罪

2019-12-17 01:10

卜蜂案／７年累犯罰不怕 問題怎解？

2019-12-17 01:10

卜蜂案／上下游勾結濫倒…環保署防弊機制破功

2019-12-17 01:10

卜蜂爆勾結業者 汙泥倒農地 13人起訴

2019-12-17 00:15

玉井真理堂多處違建 開罰30萬

2019-12-17 00:04

丁守中提選舉無效 今終審宣判

2019-12-16 23:46

羅塔集團不滿被指吸金將提告 宜蘭立委選舉首宗官司

2019-12-16 22:49

酒駕擦撞趁就醫落跑 惡男自知難逃法網當天下午投案

2019-12-16 22:00

連幼兒帳戶拿來詐欺35人 女子詐騙再犯被處重刑

2019-12-16 19:36

囂張債主當街強押男子載走 海山警依社維法偵辦

2019-12-16 19:33

無證據卻強制驗尿 新北警挨批侵害人身自由

2019-12-16 17:00

以為載到長途客人孰料是連環計 2運將被騙3萬多元

2019-12-16 16:51

上回辱警「奴才」獲不起訴 他這回罵人「廢物」栽了

2019-12-16 16:50

切斷瓦斯管線地面竄大火 工人燒傷雙臂獲不起訴

2019-12-16 16:24

最高法院電腦分案爭議 女法官化為創作籲省思

2019-12-16 16:20

最後一戰！無論輸贏 丁守中選舉訴訟明天將判決確定

2019-12-16 15:06

480萬名表交給同事代尋買家 隔天竟被以100萬元典當

2019-12-16 14:37

軍人嗆王定宇「袂見笑」判無罪 法官：立委應受較嚴監督

2019-12-16 14:12

彰化食品汙泥傾倒農地案 彰檢查出卜蜂涉案要求清乾淨

2019-12-16 13:53

「這次不讓了」 鄭正鈐告民進黨與鄭宏輝違反選罷法

2019-12-16 12:30

「小燈泡」凶手認吸毒是正向改變 自稱皇帝命

2019-12-16 12:14

張嘉郡控破壞布條 蘇治芬團隊強調：不可能去割

2019-12-16 12:14

驅離太陽花挨告殺人未遂 黃昇勇：國賠判決是有利影響

2019-12-16 12:12
看更多

熱門文章

卜蜂爆勾結業者 汙泥倒農地 13人起訴

2019-12-17 00:15

影／2越南女移工騎車外出遇劫 一人遭貨車爆頭輾斃

2019-12-16 15:53

柯文哲的台北市長寶座穩了 丁守中提告二審敗訴確定

2019-12-17 11:02

嚇！貨車轉彎車上多1人 原來是機車騎士車禍彈飛後車斗

2019-12-16 14:46

彰化食品汙泥傾倒農地案 彰檢查出卜蜂涉案要求清乾淨

2019-12-16 13:53

獨／綠皮海洛因磚崛起 比老牌雙獅地球標便宜十萬

2019-12-16 14:17

處理行車糾紛 甜美警花眼睛挨拳送醫急診

2019-12-16 14:14

疑因不滿售屋價差300萬 退休公務員毀容女房仲墜樓亡

2019-12-17 11:34

義大醫學院女學生墜樓 傷重不治

2019-12-16 15:29

組頭沒看好韓國瑜？ 高雄連破4賭盤無韓讓票

2019-12-16 21:04

卜蜂案／上下游勾結濫倒…環保署防弊機制破功

2019-12-17 01:10

女大生警局領回手機 當面解鎖螢幕…警員們全傻了

2019-12-17 11:58

板橋新生路深夜驚傳男子持刀閒晃 目擊者：千萬別低頭

2019-12-17 01:14

燒肉餐廳大半空桌竟回沒位子 詢客服馬上有空位

2019-12-16 16:57

卜蜂案／７年累犯罰不怕 問題怎解？

2019-12-17 01:10

假交流、真觀光 搜索白狼之子張瑋的華夏大地旅行社

2019-12-17 09:51

軍人嗆王定宇「袂見笑」判無罪 法官：立委應受較嚴監督

2019-12-16 14:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top