50歲以上警察增至14039人 監委：年改「緩退」警力老化

監察院委員會聯席會議今通過監委仉桂美所提調查報告，針對警力供需失衡、警力老化等問題，要求行政院督促內政部、內政部警政署、人事行政總處等檢討改善。報告顯示，50歲以上員警已由2015年的6559人，增至2019年10月的14039人，出現緩退趨勢；仉桂美則說，退休制度改革影響警力供需預測、年改緩退造成警力老化，相關問題錯綜複雜。

調查報告指出，此案緣起是流浪警察爭議，因年金改革實施後，出現警察緩退趨勢，造成先前招訓中約5千警力面臨派補職缺不足問題，但補足預算員額後，目前已無警力數量問題，卻因自願退休年齡遞延，目前在職的基層佐警平均年齡已達42歲。

報告顯示，在職的基層佐警46歲以上人數占比高達3成6，且當年底50歲以上人數，已由2015年的6559人，激增至2019年10月的14039人，出現緩退趨勢，新血難增，高齡人員持續增加，長此以往，將面臨基層警力老化影響勤務、出現警力斷層等攸關整體警力結構的警力素質問題。

報告也列出警察自願退休人數，由2015年3080人驟降為2016年1818人，加上年金改革實施後更加減少退休誘因，造成持續觀望緩退，自願退休人數占比由2015年87.05%大幅降至2018年得70.31%，比2011年的79.15%更低。

仉桂美表示，退休制度改革影響警力供需預測、年改緩退造成警力老化，相關問題錯綜複雜，行政院應督促內政部、內政部警政署、人事行政總處等相關部會確實檢討改善，並提出改善因應對策。