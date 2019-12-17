苗栗檢警破獲大選賭盤 標的某組候選人讓票30萬

苗栗地檢署指揮苗栗警察分局破獲總統、副總統選舉賭盤案，查出謝姓、張姓男子涉嫌招人簽賭，以某組候選人讓票30萬張下注，賭金再上繳南部組頭，苗栗分局12月初掌握情資，組成專案小組報請苗栗地檢署檢察官彭郁清指揮，辦案人員12月12日、13日、14日搜索、傳喚、拘提，查扣賭金1萬500元、手機3支，謝男、張男涉嫌賭博罪嫌，檢察官諭令5萬元、2萬元交保候傳。

苗栗地檢指出，為避免不法分子企圖以設定賠率之方式，影響選舉公平、公正，檢方將持續追查有無其他共犯，並呼籲民眾切勿參與相關賭盤的簽注。 苗栗地檢署指揮苗栗警察分局破獲總統、副總統選舉賭盤案，2名男子涉嫌招徠人賭交保候傳。圖／本報資料照片 分享 facebook