台北市長寶座穩了鬆口氣？ 柯文哲這樣說......

國民黨前立委丁守中去年參選台北市長選舉，以3千多票差距敗給現任市長柯文哲，他以中選會、台北市選委會為被告，提起選舉無效之訴，一審敗訴；丁上訴，高等法院今再判丁敗訴，全案確定。

對此，台北市長柯文哲今上午受訪時表示，因為法律訴訟的被告對象是中選會、台北市選委會，基於法律的對象，自己應該不是被告的人，就由法律相關的人出面說明，下午台北市選委會將另外說明。