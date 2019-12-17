金門檢警開棺驗屍 讓客死他鄉26載無名屍魂歸故里

又一宗感人的故事！大陸蚵民鄭秀梨與丈夫在民國82年於大嶝陽塘附近海域乘船採收牡蠣，但因為風浪太大造成漁船翻覆而落海，遺體一直遍尋不著，其子張景偉因當時環境及其年紀尚小，沒有能力進行尋找確認，心中一直懸念著此事，事隔多年，張景偉在今年5月找上金門地檢署幫忙，在檢察官張漢森協助開棺驗屍後，一再比對後，總算讓死者能落葉歸根，讓張景偉完成多年來的心願。

金門地檢署表示，大陸民眾張景偉在今年5月15日向金門地檢署具狀尋親，表示其父母82年12月17日在大嶝陽塘附近海域，乘船收割牡蠣，聽長輩說可能因風浪太大造成漁船翻覆而落海，雖父親遺體不久後即尋獲，但母親鄭秀梨則遍尋不著，希望地檢署可以幫忙。

地檢署接獲聲請後，分案由張漢森檢察官偵辦，並立刻比對歸檔之無名屍資料，指揮轄區司法警察協助確認，發現在82年12月19日相驗，現葬於金門縣烈嶼鄉公墓之無名女屍，與張民到庭陳述的外觀特徵較為相符，為了確認，張漢森旋函請法務部法醫研究所安排法醫師擇日會同開棺驗屍。

張漢森等人並由尚完整之牙齒、骨骼組織中取樣，與同日在場之聲請人所提供DNA檢體併送鑑定比對，但因時日太久，檢體已嚴重腐敗、裂解，人類DNA量極低，未檢出Globalfiler STR DNA型別，致無法比對確認。

張漢森與法醫師又鍥而不捨，再經解剖程序比對相關細節後，確認該無名女屍為聲請人失蹤多年之母親，並因意外溺水致呼吸衰竭死亡，地檢署即依上開解剖鑑定意見，開立相驗屍體證明書，並通知聲請人領回遺體，讓死者能落葉歸根，也讓聲請人心中不再有遺憾。