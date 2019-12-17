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柯文哲台北市長穩了 丁守中選舉無效之訴二審敗訴確定

禁止酷刑一讀通過 張博雅：訪查各機關不當對待

2019-12-17 11:32聯合報 記者蔡翼謙／台北即時報導

警政署2013年5月成為辦理禁止酷刑公約主責機關，近年陸續舉辦公聽會、邀集相關機關召開研商會議，也成立推動小組，制定施行法草案，去年12月21日草案在立法院通過一讀，今天舉辦研討會，邀來國際酷刑受害者復原委員會協調員Mr.James Lin參加，進行專題演講。

研討會主持人說，Mr.James Lin是美國華盛頓與李大學法學博士候選人、紐約執業律師、聯合國伊斯坦布爾議定書2020年修訂項目編輯委員會成員，長期關注酷刑侵犯人權議題，並帶領自21國、38名與法律、醫學相關成員，組成獨立國際小組調查酷刑。

今天「2019年禁止酷刑公約研討會」中，監察院長張博雅、行政院政務委員羅秉成、內政部常務次長邱昌嶽以及刑事局長黃明昭等人也出席，宣示積極推動禁止酷刑。

張博雅說，未來「禁止酷刑公約及其任擇議定書施行法草案」通過，許多機關如法務部、內政部、衛福部、國防部、教育部及直轄市及縣（市）政府人員，行使職權或處理公務時，必須避免酷刑發生，以及殘忍不人道，或有辱人格處罰行為。

基於公約要求，目前草案由監察院承擔國家防制酷刑機制，將訪查各政府機關管轄的矯正機關、拘留處所、移民收容所、安置照護機構、軍事單位懲罰設施、特殊教育學校及中途學校等處，防治酷刑及各種不當對待。

今年12月10日世界人權日，立法院通過「監察院國家人權委員會組織法」，監察院成為法定國家人權機構，未來將繼續善使職權，也將發揮保護及促進人權職責。

羅秉成指出，世界各國目前仍有公權力酷刑對待人民，我國落實人權保障、內化人權價值腳步不能停下，未來將與先進民主國家並駕齊驅，成為世界公認人權之國、文明之國。

黃明昭表示，警政署是推動禁止酷刑公約主責機關，將抱持學習精進態度辦理，對於非政府組織各種建言，也列入施政規畫，在國內杜絕酷刑。

國際酷刑受害者復原委員會協調員Mr.James Lin。記者蔡翼謙／攝影
國際酷刑受害者復原委員會協調員Mr.James Lin。記者蔡翼謙／攝影
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監察院長張博雅（中）、行政院政務委員羅秉成（左4）、內政部常務次長邱昌嶽（右4）...
監察院長張博雅（中）、行政院政務委員羅秉成（左4）、內政部常務次長邱昌嶽（右4）、刑事局長黃明昭（右2）及國際酷刑受害者復原委員會協調員Mr.James Lin（左2）。圖／刑事局提供
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國際酷刑受害者復原委員會協調員Mr.James Lin。記者蔡翼謙／攝影
國際酷刑受害者復原委員會協調員Mr.James Lin。記者蔡翼謙／攝影
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