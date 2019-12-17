運安會成立5個月 普悠瑪案、南方澳斷橋調查進度曝光

國家運輸安全調查委員會今天上午舉辦年終記者會，主委楊宏智帶領團隊與外界分享運安會成立近五個月來各項工作狀況及重大事故調查案進度。

今年新增八件航空重大事故調查案件，結案15件，尚有12件繼續調查；鐵道重大事故調查11件通報，成案三件，包含普悠瑪事故補強調查和違反避塞運轉的台鐵佳冬案和三塊厝案；水路收到39件通報，29件成案，漁船事故占最多；公路則收到九件，成案兩件。

針對普悠瑪事故，運安會說，已完成重新檢視鐵道局及法院移轉證物及資料、重新解讀車載相關紀錄器資料、還原事故發生序列（車載紀錄器、CCTV、錄音等）、重新檢視富岡基地實車殘骸及移轉證物保管權責。進行中項目則有確認列車車速、軌道狀況、台鐵人為因素和組織管理、普悠瑪列車人機介面設計是否適合司機員操作，和調查主風泵效能及其影響。

運安會說，預計明年3到4月發布普悠瑪翻覆事件的事實資料報告，明年9月完成調查報告草案。

至於南方澳跨港大橋崩塌事故，運安會說已完成現場測量、橋標鋼索、主拱及橋面勘查。另外現場切割、包裝證物及記錄，已經準備分送相關機關執行測試及檢驗。正持續蒐集調查相關文件、紀錄及資料，並規畫後續工程破壞分析模擬。預計明年2至3月發布事實資料報告，明年8月完成該調查報告草案。