官司今天確定落幕！丁守中的選舉訴訟一年來歷經這些事

國民黨前立委丁守中去年參選台北市長選舉，以3千餘票差距敗給現任市長柯文哲，他以中選會、台北市選委會為被告，提起選舉無效訴訟，一審敗訴，他不服上訴，台灣高等法院今上午11時宣判；依法選舉訴訟2審終結，高院判決後丁無論勝敗均不得上訴，全案確定。

丁上訴認為，他早已放下選舉勝敗，但要爭的是民主選舉過程的程序與實體正義，用盡全力捍衛中華民國在民主發展過程中所建立公平、公正與公信的民主選舉制度，絕不容許不依法行政的選務機關，把得來不易的民主果實，任意摧殘與踐踏。以下為丁守中選舉訴訟大事紀：

●2018年11月24日

九合一大選結果出爐，丁守中以3254票輸給現任市長柯文哲

●2018年11月25日

丁守中向台北地方法院聲請查封票匭、重新計票

●2018年11月26日

丁守中原要繳交保證金卻臨時喊卡，撤回重新計票聲請

●2018年11月28日

丁守中再度聲請保全證據、重新計票，繳納428萬保證金

●2018年11月29日

台北地方法院到台北市選委會查封選票

●2018年12月03日

台北地方法院正式開始驗票

●2018年12月11日

台北地方法院歷經7天、動員超過4000人次，全數驗完12個行政區、1563個投開票所。丁守中遞狀提選舉無效訴訟

●2018年12月13日

台北地方法院公布重新計票結果，丁守中仍以3567票敗給柯文哲

●2018年12月24日

丁守中選舉無效訴訟首度開庭，他認為有信心法院會還自己一個公道

●2019年03月29日

選舉無效訴訟一審辯論終結，丁守中引用前美國總統甘迺迪的話「人生本來就不公平」，認為司法更絕對要公平，法官判決將寫下歷史的一頁。

●2019年05月10日

台北地方法院一審宣判，丁守中敗訴

●2019年7月18日

丁守中上訴，高等法院首度開庭

●2019年11月19日

高院二審言詞辯論終結。丁守指出，民進黨主席卓榮泰曾說，「沒有民進黨，柯文哲第二次選市長是落選的」，建請法官注意卓的說詞，認為選務機關違法失職。

●2019年12月17日