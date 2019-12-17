柯文哲的台北市長寶座穩了 丁守中提告二審敗訴確定

國民黨前立委丁守中去年參選台北市長選舉，以3千多票差距敗給現任市長柯文哲，他以中選會、台北市選委會為被告，提起選舉無效之訴，一審敗訴；丁上訴，高等法院今再判丁敗訴，全案確定。

本案在一審時曾重新驗票，台北地院認為以對丁守中最有利的方式來認定，爭議選票充其量為58票，但柯、丁得票差距為3567票，就算爭議票全數算給丁，也不會影響選舉結果，今年5月10日判他敗訴。根據選罷法規定，選舉訴訟為二審終結，今天高院判決後不得再上訴。

丁守中與律師團主張，台北市長選舉發生「一邊投票、一邊開票」狀況，明顯違反憲法、行政法及選罷法所要求的選舉公平、公正原則，影響所有選民行使選舉權，當然違法。丁方認為，選委會明知公投有多案要同時投票，卻毫無作為、無法消化投票，違反正當法律程序，卻說投到下午4點是「慣例」，但那時中選會已在網站公布開票結果，也沒有禁止媒體報導，這影響了選舉結果。他們也批評，要在8小時內完成公職人員選舉和公投，實際上有困難，卻未調整。

中選會表示，選務瑕疵和違憲、違法是兩回事，讓4點以前抵達投票所的選民進入投票，是為了保障投票權，並沒有違法之虞；另投票所的定義不能認定為物理上建築物的概念，而是應和民法住居所概念類似。北選會則認為，選務繁雜、工作人員眾多，若因為些許疏忽或是輕微瑕疵，就推翻選舉結果，不符合比例原則，若不讓準時抵達投票所排隊的人投票，才是嚴重影響人民行使選舉權。