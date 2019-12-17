影／歲末年終飲宴多 中市交大冬至連3日大執法

台中市警局交通大隊今年迄今已取締1萬餘件的酒駕案件，近來已達歲末年終之際，市民出遊、飲宴的機會增加，可能也衍生酒駕案件，台中市警局為防制酒後駕車，將在冬至（19至21日）前規劃「連續三天大執法」，加強執法的強度、密度，防止酒駕事故發生，保障市民用路安全。

台中市警局交通大隊表示，經統計今年1至11月，台中市已取締1萬1386件酒後駕車案件，未來將持續針對台中市易肇事路段、周遭重要道路加強警力部署，規劃機動巡邏及定點稽查勤務，藉由高強度、高密度的取締措施，強力執法杜絕漏洞，積極防制民眾酒後駕車行為，以降低酒駕肇事帶來的遺憾。

台中市警局交大隊長林沐弘表示，除強力執法取締酒駕違規外，也持續推動防制酒駕相關宣導工作，不僅規劃「斷源專案」針對轄區易酒駕違規及肇事路段、時段，提升執法密度及強度，並針對售酒餐廳、小吃部、KTV等公共場所，從源頭加強宣導「代客駕車」、「指定駕駛」、「勿酒後駕車」等防範措施，也積極向市民宣導酒後駕車的嚴重性。

台中市警局長楊源明說，農曆尾牙將屆，加上最近寒流來襲，國人於餐會上喝點小酒或食用薑母鴨等含酒精料理，都會影響行車的判斷力，酒後駕車依規定處1萬5千元至12萬元的罰鍰，還可能吃上牢飯，無法回家團圓，若因此發生事故，除了刑事責任外，還可能負擔高額民事賠償，請民眾勿以身試法。 目前正值歲末年終之際，市民出遊、飲宴機會多，台中市警局交通大隊規劃連續三天大執法，取締酒駕。圖／台中市警局交通大隊提供 分享 facebook 目前正值歲末年終之際，市民出遊、飲宴機會多，台中市警局交通大隊規劃連續三天大執法，取締酒駕。圖／台中市警局交通大隊提供 分享 facebook

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康