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假交流、真觀光 搜索白狼之子張瑋華夏大地旅行社

2019-12-17 09:51聯合報 記者賴佩璇／台北即時報導

新北市水資源經濟發展協會負責人洪慶淋，被控勾結國內20多間旅行社，讓逾5千名大陸公務員假藉短期專業交流名義來台，其中疑似有統戰部官員，不法所得逾新台幣1千萬元，涉違反兩岸關係條例及刑法偽造文書罪。檢警另查出統促黨總裁白狼之子張瑋的華夏大地旅行社涉入，今搜索張瑋住處等處，並約談妻子王姝茵等人，目前搜索仍進行中。

檢警調查，依「大陸地區人民來臺從事觀光活動許可辦法」規定，甲種旅行社可經營國外旅遊，陸籍人士若要來台觀光旅遊，必須提供一定額度存款財力證明。不過，陸客貪圖來台方便，透過大陸旅行社找上我國非甲種旅行社，假藉以短期專業交流名義來台，實際上是從事來台觀光旅遊。

洪慶淋成立「新北市水資源經濟發展協會」等12間人頭協會，這些協會均無實際運作，並集中設址於洪的位於新店區玫瑰路的住處，專門辦理非法業務。

大陸旅行社將欲來台陸客人數報給國內廿多家非甲種旅行社，讓旅行社透過人頭協會，提供虛偽「專業活動計畫書」、「邀請函」、「委託書」等文件，假裝陸客是來台短期專業交流，包括城鄉、宗教、商務及音樂交流等類型。

旅行社再向移民署申請大陸地區人民「短期專業交流」團體入出境許可證，辦理入台手續。內政部移民署承辦人員審查後，核准陸客入境台灣，但來台後所謂「專業交流內容」僅是餐廳飲宴或戶外行程。

檢警查出，前年1月至今年6月11日，已逾5千名陸客以此方式非法來台觀光，其中前年約為1500名、去年約為2100百名、今年截至6月間約為1500百名，幾乎都是大陸公務員。人頭協會再向國內旅行社收取每名陸客2000元，不法所得逾1000萬元新台幣。

12月11日，檢警兵分5路搜索洪住處、協會及3間旅行社，檢察官複訊近3小時後，認為無羈押之必要，因此諭令洪慶淋、奇異旅行社負責人許展瑋、尚通旅行負責人陳思蒼、大盟旅行社負責人劉中興各以25萬元交保，洪妻女均限制住居，而洪限制出境。旅行社員工馮美蓮以15萬元、高筱婷以5萬元、余雅雯以5萬元交保，林佳慧則限制住居。

檢警查出，華夏大地旅行社涉入其中，今發動偵查行動。張瑋今早在臉書發文指自己家被公務員闖入，帶走太太並限制其行動。

白狼兒子張瑋。本報資料照片
白狼兒子張瑋。本報資料照片
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