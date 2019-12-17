酒駕撞車逃離現場 肇逃判無罪 理由之一是他喝太茫了

林姓男子酒後駕車，倒車時碰撞杜女車子造成她左手掌挫傷，林逕自離去，被檢方依酒駕、肇事逃逸起訴。基隆地院審結，酒駕判刑6月，肇逃部分，法官以林呼氣酒精濃度達0.83，注意力顯著降低，加上夜色暗、車損輕微、杜女無明顯外傷，檢方不能證明林明知肇事並造成杜女受傷，仍棄杜女不顧犯意，判決無罪。

判決指出，林男今年4月1日下午5點多喝啤酒，當晚8點多駕駛自用小客貨車沿基隆市中正路往正濱路方向行駛，途中停車時，不慎與後方的杜女轎車發生碰撞，造成她左手指挫傷。

林男肇事後直接駛離現場，杜女駕車追蹤。等到林遇警方臨檢時停車，杜停車並報警處理。警員欲對林實施酒測，但林拒測。

警員後來報請檢察官核發鑑定許可書，將林送往醫院抽血檢測，結果血液中所含酒精濃度達175mg/dl，換算呼氣酒精濃度為每公升0.83毫克。基隆地檢署偵結，起訴林男涉嫌酒駕、肇事逃逸；傷害罪部分，杜女事後撤告。

法官指出，依據杜女證述，案發時有聞到林男身上有濃厚酒味，以及血液檢驗結果有酒精反應、道路交通事故調查表、現場及車損照片等佐證，與林自白相符，認定林男有酒後駕車犯行，判刑6月，可易科罰金，併科罰金10萬元。

肇事致人死傷而逃逸罪部分，杜女證稱，當天她把車停在路邊，想要買滷味，熄火後人在駕駛座，還沒開車門，林男要停她前面的車位，結果發生碰撞。她認為對方是不小心撞到，不予計較，沒想到又連撞二次，她按喇叭，沒想到林竟直接開走。

林男辯稱，他喝完酒開車，沒有印象撞到車子，沒有印象途中停車，也不知杜女按喇叭。林的律師則稱，縱使林男有喝酒、開車，然對肇事沒有認知；林也許有意識撞到車子，後來開走只是要逃避民事賠償。

法官認為，本案發生在晚間，林男倒車是否看見或預見後方已熄火車輛內有人存疑。加上撞擊部位僅烤漆略有掉落，可見力道不大。杜女警詢時證稱手有點不舒服，不用驗傷；檢方偵查才說第2天、第3天開始痛，有去驗傷，林是否知道杜女受傷也非無疑。

法官指出，醫學文獻指呼氣酒精濃度達每公升0.75毫克，將造成人的思考改變、個性行為改變。林在呼氣酒精濃度高達0.83情形下，是否確知擦撞杜女車輛或聽見喇叭聲均非無疑，縱使林有聽到喇叭聲而駛離，也無從得知林女受傷一事。檢察官所提事證屬不能證明林男肇逃，判決無罪。全案可上訴。 林姓男子被控酒駕、肇事逃逸，基隆地院審結，酒駕判刑6月，肇逃部分因檢方不能證明林明知肇事，並造成人員受傷逃逸，判決無罪。記者邱瑞杰／攝影 分享 facebook

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