親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

金正恩的聖誕禮物：擁抱川普或「核爆」川普？

多國紙鈔逃走中！央行想不透 扮柯南追查真相

酒駕撞車逃離現場 肇逃判無罪 理由之一是他喝太茫了

2019-12-17 09:46聯合報 記者邱瑞杰／基隆即時報導

林姓男子酒後駕車，倒車時碰撞杜女車子造成她左手掌挫傷，林逕自離去，被檢方依酒駕、肇事逃逸起訴。基隆地院審結，酒駕判刑6月，肇逃部分，法官以林呼氣酒精濃度達0.83，注意力顯著降低，加上夜色暗、車損輕微、杜女無明顯外傷，檢方不能證明林明知肇事並造成杜女受傷，仍棄杜女不顧犯意，判決無罪。

判決指出，林男今年4月1日下午5點多喝啤酒，當晚8點多駕駛自用小客貨車沿基隆市中正路往正濱路方向行駛，途中停車時，不慎與後方的杜女轎車發生碰撞，造成她左手指挫傷。

林男肇事後直接駛離現場，杜女駕車追蹤。等到林遇警方臨檢時停車，杜停車並報警處理。警員欲對林實施酒測，但林拒測。

警員後來報請檢察官核發鑑定許可書，將林送往醫院抽血檢測，結果血液中所含酒精濃度達175mg/dl，換算呼氣酒精濃度為每公升0.83毫克。基隆地檢署偵結，起訴林男涉嫌酒駕、肇事逃逸；傷害罪部分，杜女事後撤告。

法官指出，依據杜女證述，案發時有聞到林男身上有濃厚酒味，以及血液檢驗結果有酒精反應、道路交通事故調查表、現場及車損照片等佐證，與林自白相符，認定林男有酒後駕車犯行，判刑6月，可易科罰金，併科罰金10萬元。

肇事致人死傷而逃逸罪部分，杜女證稱，當天她把車停在路邊，想要買滷味，熄火後人在駕駛座，還沒開車門，林男要停她前面的車位，結果發生碰撞。她認為對方是不小心撞到，不予計較，沒想到又連撞二次，她按喇叭，沒想到林竟直接開走。

林男辯稱，他喝完酒開車，沒有印象撞到車子，沒有印象途中停車，也不知杜女按喇叭。林的律師則稱，縱使林男有喝酒、開車，然對肇事沒有認知；林也許有意識撞到車子，後來開走只是要逃避民事賠償。

法官認為，本案發生在晚間，林男倒車是否看見或預見後方已熄火車輛內有人存疑。加上撞擊部位僅烤漆略有掉落，可見力道不大。杜女警詢時證稱手有點不舒服，不用驗傷；檢方偵查才說第2天、第3天開始痛，有去驗傷，林是否知道杜女受傷也非無疑。

法官指出，醫學文獻指呼氣酒精濃度達每公升0.75毫克，將造成人的思考改變、個性行為改變。林在呼氣酒精濃度高達0.83情形下，是否確知擦撞杜女車輛或聽見喇叭聲均非無疑，縱使林有聽到喇叭聲而駛離，也無從得知林女受傷一事。檢察官所提事證屬不能證明林男肇逃，判決無罪。全案可上訴。

林姓男子被控酒駕、肇事逃逸，基隆地院審結，酒駕判刑6月，肇逃部分因檢方不能證明林...
林姓男子被控酒駕、肇事逃逸，基隆地院審結，酒駕判刑6月，肇逃部分因檢方不能證明林明知肇事，並造成人員受傷逃逸，判決無罪。記者邱瑞杰／攝影
分享

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

基隆酒駕

延伸閱讀

酒駕擦撞趁就醫落跑 惡男自知難逃法網當天下午...

軍人嗆王定宇「袂見笑」判無罪 法官：立委應受...

影／不當變換車道被撞掉後照鏡 控人肇逃自己也...

兒子酒駕撞死騎士落跑回家 父親出面頂罪被識破

相關新聞

假交流、真觀光 搜索白狼之子張瑋華夏大地旅行社

2019-12-17 09:51

韓國政顧問談核四挨告 黃士修判無罪

2019-12-17 10:21

影／歲末年終飲宴多 中市交大冬至連3日大執法

2019-12-17 09:55

卜蜂案／道高一尺 環署無人機反擊犯罪

2019-12-17 01:10

卜蜂案／７年累犯罰不怕 問題怎解？

2019-12-17 01:10

卜蜂案／上下游勾結濫倒…環保署防弊機制破功

2019-12-17 01:10

卜蜂爆勾結業者 汙泥倒農地 13人起訴

2019-12-17 00:15

玉井真理堂多處違建 開罰30萬

2019-12-17 00:04

丁守中提選舉無效 今終審宣判

2019-12-16 23:46

羅塔集團不滿被指吸金將提告 宜蘭立委選舉首宗官司

2019-12-16 22:49

酒駕擦撞趁就醫落跑 惡男自知難逃法網當天下午投案

2019-12-16 22:00

連幼兒帳戶拿來詐欺35人 女子詐騙再犯被處重刑

2019-12-16 19:36

囂張債主當街強押男子載走 海山警依社維法偵辦

2019-12-16 19:33

無證據卻強制驗尿 新北警挨批侵害人身自由

2019-12-16 17:00

以為載到長途客人孰料是連環計 2運將被騙3萬多元

2019-12-16 16:51

上回辱警「奴才」獲不起訴 他這回罵人「廢物」栽了

2019-12-16 16:50

切斷瓦斯管線地面竄大火 工人燒傷雙臂獲不起訴

2019-12-16 16:24

最高法院電腦分案爭議 女法官化為創作籲省思

2019-12-16 16:20

最後一戰！無論輸贏 丁守中選舉訴訟明天將判決確定

2019-12-16 15:06

480萬名表交給同事代尋買家 隔天竟被以100萬元典當

2019-12-16 14:37

軍人嗆王定宇「袂見笑」判無罪 法官：立委應受較嚴監督

2019-12-16 14:12

彰化食品汙泥傾倒農地案 彰檢查出卜蜂涉案要求清乾淨

2019-12-16 13:53

「這次不讓了」 鄭正鈐告民進黨與鄭宏輝違反選罷法

2019-12-16 12:30

「小燈泡」凶手認吸毒是正向改變 自稱皇帝命

2019-12-16 12:14

張嘉郡控破壞布條 蘇治芬團隊強調：不可能去割

2019-12-16 12:14

驅離太陽花挨告殺人未遂 黃昇勇：國賠判決是有利影響

2019-12-16 12:12

酒測沒過辯「牙疼用了碘酒」 法官：那是抹的

2019-12-16 11:51

80元收購連署書 中檢首件違反總統選罷法起訴

2019-12-16 11:42

張嘉郡按鈴控告 批對手蘇治芬親自破壞布條

2019-12-16 11:36

又一個總經理被職場霸凌？ 亞航前總座遭降職當警衛

2019-12-16 11:12

政黨票投小黨浪費說惹議 新黨告發陳宗彥涉違反選罷法

2019-12-16 10:58

豆豆先生救過…台男被富商控侵占77億 女友獲不起訴

2019-12-16 10:32

立委候選人宋瑋莉持分4坪地捲入建案紛爭被告 法官駁回

2019-12-16 10:31

張綱維現身北檢應訊 回媒體：「有被詐騙啊，廢話。」

2019-12-13 19:05

被熟人猥褻她嗆「你一直意淫我？」 他回「乖」判刑

2019-12-09 18:14

畫面曝光／林森北路四面佛遭縱火 嫌犯對街持手機錄影

2019-12-09 15:03

胯下綁一大包入境桃機闖關 打開驚見5隻活體保育烏龜

2019-12-06 13:58
看更多

熱門文章

又一個總經理被職場霸凌？ 亞航前總座遭降職當警衛

2019-12-16 11:12

謝和弦三度到中時大樓 這次不噴漆要和警衛聊天

2019-12-16 12:45

影／2越南女移工騎車外出遇劫 一人遭貨車爆頭輾斃

2019-12-16 15:53

卜蜂爆勾結業者 汙泥倒農地 13人起訴

2019-12-17 00:15

嚇！貨車轉彎車上多1人 原來是機車騎士車禍彈飛後車斗

2019-12-16 14:46

彰化食品汙泥傾倒農地案 彰檢查出卜蜂涉案要求清乾淨

2019-12-16 13:53

獨／綠皮海洛因磚崛起 比老牌雙獅地球標便宜十萬

2019-12-16 14:17

處理行車糾紛 甜美警花眼睛挨拳送醫急診

2019-12-16 14:14

影／14塊2千萬海洛因磚 藏特製櫃警搜兩次才找到

2019-12-16 11:17

義大醫學院女學生墜樓 傷重不治

2019-12-16 15:29

油漆父看女兒表演怕她丟臉 忍痛用強溶劑狂洗手

2019-12-16 12:07

組頭沒看好韓國瑜？ 高雄連破4賭盤無韓讓票

2019-12-16 21:04

卜蜂案／上下游勾結濫倒…環保署防弊機制破功

2019-12-17 01:10

影／混凝土預拌車疑煞車失靈 一路失控撞擊瞬間曝光

2019-12-16 11:35

外送員送餐遇眼熟臘腸出迎 喚牠舊名有回應感動噴淚

2019-12-16 13:02

燒肉餐廳大半空桌竟回沒位子 詢客服馬上有空位

2019-12-16 16:57

板橋新生路深夜驚傳男子持刀閒晃 目擊者：千萬別低頭

2019-12-17 01:14

軍人嗆王定宇「袂見笑」判無罪 法官：立委應受較嚴監督

2019-12-16 14:12

驚險！河邊女子抱稚子痛哭嘆命苦 警溫情挽命阻憾事

2019-12-16 13:10

立委候選人宋瑋莉持分4坪地捲入建案紛爭被告 法官駁回

2019-12-16 10:31

6名俄籍登山客加里山失聯 頭份警方即時救援有驚無險

2019-12-16 14:25

卜蜂案／７年累犯罰不怕 問題怎解？

2019-12-17 01:10

義大醫學院女學生5樓墜草坪身亡 疑高關懷對象

2019-12-16 16:18

離奇車禍！轉個彎…為何車上多個人？

2019-12-17 01:10

480萬名表交給同事代尋買家 隔天竟被以100萬元典當

2019-12-16 14:37

80元收購連署書 中檢首件違反總統選罷法起訴

2019-12-16 11:42

他聚餐主動幫剝蝦沒人敢吃 竟還被女同事嫌髒

2019-12-16 19:39

台東市80歲老翁隨家人海邊遊玩 意外落水送醫不治

2019-12-16 14:14

以為載到長途客人孰料是連環計 2運將被騙3萬多元

2019-12-16 16:51

上課突離席 醫學院女跳樓

2019-12-17 01:10

「小燈泡」凶手認吸毒是正向改變 自稱皇帝命

2019-12-16 12:14

卜蜂案／道高一尺 環署無人機反擊犯罪

2019-12-17 01:10

高雄機車騎士擦撞單車倒地 險被後方貨櫃車壓扁

2019-12-16 14:34

龍井傳一氧化碳中毒 幸一家4口送醫都脫險

2019-12-16 22:26

車輛遭撞凹陷要報案 她爆料警方：吹風機吹一吹就好

2019-12-16 15:39

【即時短評】奇案 擄人案竟然只犯社維法？

2019-12-16 20:53

羅塔集團不滿被指吸金將提告 宜蘭立委選舉首宗官司

2019-12-16 22:49

上回辱警「奴才」獲不起訴 他這回罵人「廢物」栽了

2019-12-16 16:50

天冷緊閉門窗 消防員：瓦斯熱水器放室內惹禍

2019-12-16 23:16

女病患趴著復健 慘遭物理治療師摸下體又抓胸

2019-12-16 14:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top