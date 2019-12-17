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卜蜂案／上下游勾結濫倒…衛生署防弊機制破功

2019-12-17 01:10聯合報 記者林敬家何秀玲／連線報導

農地濫倒廢棄物問題嚴重，業者更彼此勾結，規避管制。 圖／環保署提供
農地濫倒廢棄物問題嚴重，業者更彼此勾結，規避管制。 圖／環保署提供
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彰化檢方查出福茂等三家有機肥料業者，委由清運業者在彰化、台南等十一處農地，棄置卜蜂食品加工汙泥一萬九五五萬公噸，欣農好甚至抽地下水，將汙泥從灌溉溝渠排入河川。檢方發現食品廠、清運業者、肥料業者三方勾結，關掉車輛衛星定位系統、虛偽填報清運資料，讓相互牽制監督機制破功，也讓環保機關以三聯單方式管制廢棄物流向方式失效。

卜蜂昨則針對「員工勾結不法業者倒汙泥遭起訴事件」發出公告表示，卜蜂旗下南投汙水處理廠產生的汙泥，有委託具合法證照的清運及處理廠商，但未依法處理汙泥，事發在公司不知情的情況下，卜蜂對員工涉及此案深表遺憾，並承諾於期間內完成善後處理。

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據調查，彰化福茂、方圓及台南欣農好公司有機肥料業者，除收取卜蜂的食品加工汙泥，也收取許多食品大廠的加工汙泥，不過並無證據顯示其他食品公司或清運業者違法。

過去頻傳清運業者違法亂倒事業廢棄物，環保署為掌握事業廢棄土、物流向，要求承載的大卡車要裝ＧＰＳ追蹤設備，但檢警發現，三家有機肥料業者有時讓滿載汙泥的卡車開進廠區，暫停後原車離開工廠，有時是卡車直接開到指定的承租農地傾倒，再偽造清運紀錄應付環保署稽查。

環保機關以三聯單方式管制廢棄物流向，但卜蜂南投食品加工廠課長賴冠宇，先向環保署申報食品加工汙泥清除數量，取得管制聯單以便司機載運途中環保單位攔查之用，若未遭攔查，再上網將該筆聯單延長期限，直到預計不法配合期間經過，再上網結案或刪除該預報紀錄，使得福茂願意在不申報收受下，幫忙收受卜蜂公司的食品加工汙泥。

檢方說，三聯單管理機制每趟次的清運行為都有產源端、清運業者、再利用業者，相互勾稽上網申報且均需在同一份三聯單上蓋印證明經手廢棄物，只要有一方認為違法而不配合，此套管制模式可讓三方相互牽制防弊，這次連食品大廠都共謀其中，相當離譜。

廢棄物環保署

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